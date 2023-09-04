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Глава МИД Украины Кулеба: путь к дипломатии лежит через поле боя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для решения конфликта с Россией недостаточно встречи за столом переговоров, поскольку это только заморозит ситуацию. По его словам, приостановка конфликта даст России возможность «подготовиться» к новым столкновениям.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Фото: Isabel Infantes, Reuters

Дмитрий Кулеба

Фото: Isabel Infantes, Reuters

«Путь к дипломатии лежит через поле боя»,— заявил господин Кулеба, выступая по видеосвязи на встрече послов в Вене (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 4 сентября, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогу переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и что она не отказывается от них и сейчас. При этом он указал, что мирные инициативы с представителями России никто не обсуждал. На встрече лидеров господин Эрдоган поднимал вопрос о переговорах с Украиной, уточнял господин Путин.

В августе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что переговоры станут возможны только после того, как Россия потерпит «значительные тактические поражения на линии фронта», в том числе за счет выхода ВСУ к административным границам Крыма.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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