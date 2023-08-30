В офисе Зеленского заявили о невозможности мирных переговоров с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в настоящее время Киев не готов к мирным переговорам с Россией об урегулировании военного конфликта между странами. По его мнению, сейчас о переговорах «не может быть и речи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kemal Aslan / Reuters Фото: Kemal Aslan / Reuters

«В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи»,— сообщил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Представитель офиса украинского президента отметил, что переговоры станут возможны только после того, как Россия потерпит «значительные тактические поражения на линии фронта». В частности, он полагает, что переговоры могут стать возможными после выхода Вооруженных сил Украины к административным границам Крыма.

Кроме того, как подчеркнул Михаил Подоляк, представители Киева не намерены вести никаких переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, это закреплено в стране «на законодательном уровне». Также советник главы офиса Владимира Зеленского заявил, что украинские власти даже в случае проведения мирных переговоров с российской стороной не готовы идти на какие-либо территориальные уступки ради завершения вооруженного конфликта на территории страны.

В августе глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина никогда не согласится на переговоры с Владимиром Путиным, поскольку не доверяет ему. В качестве альтернативного варианта министр указал, что в переговорах для завершения российско-украинского конфликта может участвовать третья сторона. Свое посредничество неоднократно предлагали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и папа римский Франциск, также свои мирные планы по разрешению украинского кризиса подготовили китайские власти и представители стран Африки.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов