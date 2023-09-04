Путин: новые мирные инициативы по Украине с Россией никто не обсуждал

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия слышала о новых мирных инициативах по разрешению военного конфликта с Украиной, но их с ней никто не обсуждал. По его мнению, прошлые мирные инициативы «Киев выбросил на свалку».

«Мы знаем, что при посредничестве президента Турции были достигнуты договоренности, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегацией, но затем Украина отправила их на свалку. К этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем»,— сказал господин Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Планы по разрешению конфликта России и Украины представили несколько стран. Осенью прошлого года с формулой мира выступил президент Украины Владимир Зеленский. Его план включает пункты о выводе российских войск с территории страны и возвращении к международно признанным границам 1991 года. В августе мирный план обсуждался на саммите в Саудовской Аравии. Офис президента Украины сообщал, что формулу мира поддержали 63 страны.

С мирным планом также выступили страны Африки. Он включает: скорейшее начало диалога, гарантии безопасности для всех стран, немедленную деэскалацию, обеспечение суверенности стран в соответствии с Уставом ООН, обеспечение вывоза удобрений и зерна, поддержку жертв военного конфликта и другие пункты. Инициативу поддержали страны БРИКС, куда в том числе входит Россия.

Китай представил свой мирный план в феврале 2023 года. Евросоюз выступил против него. По мнению европейских дипломатов, являющееся частью этого плана безоговорочное прекращение огня приведет к замораживанию конфликта и позволит России укрепить свой контроль над присоединенными в ходе конфликта территориями.

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