МИД КНР прокомментировал итоги встречи в Джидде

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй провел обширный обмен мнениями с участниками встречи по Украине в Джидде, сообщили в МИД КНР. Китайская сторона намерена и в дальнейшем продолжить укреплять диалог со всеми сторонами для политического урегулирования украинского кризиса.

«Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй по приглашению посетил Джидду, Саудовская Аравия, для участия в международном заседании по вопросу Украины. Он провел обширный обмен мнениями со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса, изложил позицию и предложения Китая, выслушал мнения и предложения других стран, добившись большего международного консенсуса»,— сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Согласно заявлению китайского МИДа, участники заседания в Джидде положительно оценили участие Ли Хуэя во встрече, а также роль Китая в продвижении мирных переговоров. Пекин, в свою очередь, намерен укреплять диалог со всеми сторонами, действия которых направлены на прекращение боевых действий на Украине. «Китай продолжит расширять консенсус и взаимное доверие, добиваться формирования наибольшего общего согласия, чтобы вносить вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса»,— добавили в МИДе.

Двухдневные консультации по Украине завершились 6 августа. В саудовский город Джидду приехали представители 42 стран. Они обсудили «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и перспективы урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Однако российских представителей в Саудовскую Аравию не пригласили.

По информации WSJ, в ходе переговоров Китай представил свой план прекращения огня из 12 пунктов, о котором он впервые объявил еще в феврале. Однако европейские дипломаты заявили, что являющееся частью этого плана безоговорочное прекращение огня приведет просто к замораживанию конфликта и позволит России укрепить свой контроль над украинской территорией.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Лучше сидя, чем на коленях».