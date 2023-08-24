Страны БРИКС поддержали мирную инициативу стран Африки по Украине

Члены БРИКС в декларации по итогам саммите в Йоханнесбурге (ЮАР) выступили за мирное разрешение военного конфликта России и Украины посредством дипломатии, в том числе в рамках мирной инициативы стран Африки.

«Мы с признательностью отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии, включая мирную миссию африканских лидеров и предлагаемый путь к миру»,— гласит 19-й пункт итоговой декларации стран БРИКС (.pdf)

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Это единственный пункт в итоговой декларации стран БРИКС, в котором был упомянут российско-украинский конфликт. В декларации также уделяется внимание вопросам энергетической безопасности, мятежу в Нигере, ситуации на Гаити и совместной торговле.

Кроме того, в итоговой декларации страны БРИКС заявили о полной поддержке председательства России в организации в 2024 году и проведению саммита в Казани.

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге. Президент председательствующей в БРИКС ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что шесть новых стран войдут в организацию до 1 января 2024 года. Россию на саммите БРИКС представил глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин выступал по видеосвязи: он не поехал в ЮАР ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом.

Мирный план Африки по решению военного конфликта России и Украины состоит из 10 пунктов. Он включает: скорейшее начало диалога, гарантии безопасности для всех стран, немедленную деэскалацию, обеспечение суверенности стран в соответствии с Уставом ООН, обеспечение вывоза удобрений и зерна, поддержку жертв военного конфликта, и другие пункты.

Анастасия Ларина