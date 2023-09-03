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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 557-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 3 сентября

Минюст Украины будет добиваться экстрадиции «топ-коррупционеров» из других стран. Подключение Россельхозбанка к SWIFT не планируется в рамках зерновой сделки, сообщили дипломатические источники ТАСС. Еще два судна прошли по временному зерновому коридору, сообщил президент Украины. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:18. Politico: США могут предоставить Украине бронебойные боеприпасы из обедненного урана.

11:15. Италия не меняет линии по Украине, поставки вооружений Киеву должны сочетаться с поиском мирных решений конфликта, заявил глава минобороны страны Гуидо Крозетто.

11:03. НАТО может распасться к 2025 году из-за растущих противоречий между позицией Республиканской партии США и интересами большинства европейских стран по конфликту на Украине, пишет обозреватель журнала Atlantic Филлип О'Брайен.

10:45. «Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль»,— сообщает губернатор Белгородской области Гладков.

10:38. Свыше 2,6 млрд руб. выделят из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов.

10:38. В результате атаки с дронов в ночь на сегодня, 3 сентября, по Одессе была повреждена инфраструктура местного порта. Два человека получили ранения, они госпитализированы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

10:35. Ситуация с транспортной логистикой в Крыму стабилизировалась, в том числе благодаря грамотной организации работы досмотровых пунктов на Крымском мосту и росту интереса к альтернативным маршрутам, сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

10:29. Подключение Россельхозбанка к международной системе расчетов SWIFT не планируется в рамках зерновой сделки, сообщили дипломатические источники ТАСС в ООН.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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10:28. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что страна будет добиваться экстрадиции «топ-коррупционеров», которые уехали за границу.

10:23. Еще два судна прошли по временному зерновому коридору, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

10:23. МВД Польши считает провокацией обвинения Белоруссии в нарушении границы польским вертолетом.

10:22. Западным странам, которые поддерживают Украину, нужно дать России гарантии безопасности, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 556-й

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