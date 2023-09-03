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Коммерсантъ FM
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Sabah: ООН предложила провести оценку ущерба аммиакопроводу «Тольятти—Одесса»

Турецкая газета Sabah со ссылкой на источники сообщила, что ООН в рамках подготовленного для РФ пакета предложений по возобновлению зерновой сделки призвала провести оценку ущерба аммиакопроводу «Тольятти—Одесса», который был подорван в июне на территории Харьковской области.

«Для облегчения поставок российского аммиака на рынки подчеркивается, что необходимо начать работу по оценке ущерба трубопроводов, поврежденных в результате военных действий»,— приводит источник издания детали инициатив Организации объединенных наций. Кроме того, Sabah также подтверждает информацию о том, что ООН предлагает переподключить «Россельхозбанк» или одну из его дочерних организаций к системе SWIFT, а также снять санкции с активов ряда «российских производителей продовольствия» (о каких именно компаниях идет речь, не уточняется).

Россия 18 июля прекратила участие в зерновой сделке. Вскоре после этого генсек ООН Антониу Гутерриш направил российскому президенту Владимиру Путину письмо с гарантиями выполнения важных для Москвы частей соглашения (в частности, разблокировки экспорта продовольствия из РФ и подключения «Россельхозбанка» к SWIFT). Однако РФ отказалась возвращаться в сделку до тех пор, пока ее требования не будут выполнены в полном объеме.

В августе ООН при посредничестве Турции начала готовить новые предложения по возобновлению черноморской зерновой инициативы. 31 августа глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве сообщил об инициативах по «оживлению» черноморской сделки, которые были разработаны ООН при активном участии Анкары. Глава российского МИДа в ответ на предложение Турции заявил, что в «этом послании нет ни одной гарантии» для Москвы, есть только «обещания стараться быстрее, стараться активнее».

В июле МИД России называл в качестве одного из основных условий для возобновления участия страны в зерновой сделке «расширение поставок российских удобрений, в том числе восстановление аммиакопровода "Тольятти—Одесса"». Но уже в августа замглавы МИД Михаил Галузин сообщил, что на данный момент речи о возобновлении работы аммиакопровода не идет.

Минобороны России сообщало, что 5 июня в Харьковской области украинская ДРГ взорвала аммиакопровод Тольятти—Одесса. По данным ведомства, в результате пострадало мирное население. При этом 6 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил об обстрелах станции аммиакопровода российскими силами, в результате которых «произошла разгерметизация трубопровода». Аммиакопровод соединяет предприятие «Тольяттиазот» в Самарской области и Одесский припортовый завод, по нему осуществляется поставка российского аммиака на экспорт.

Подробнее о последствиях подрыва аммиакопровода читайте в материале «Ъ» «Денежные злаки».

Александр Кислов

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