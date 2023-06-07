Минобороны России обвинило Украину в подрыве аммиакопровода Тольятти—Одесса

Минобороны России сообщило, что 5 июня в районе Масютовки в Харьковской области украинская ДРГ взорвала аммиакопровод Тольятти—Одесса. Оборонное ведомство уточняет, что российские военные не пострадали, но пострадавшие есть среди мирного населения. Сейчас идет стравливание остатков аммиака, отметили в министерстве. Возобновление работы этого аммиакопровода было одним из условий России по продлению зерновой сделки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для восстановления аммиакопровода Тольятти—Одесса потребуется от одного до трех месяцев при наличии доступа к объекту. «Выведена из строя одна из станций, на восстановительные работы потребуется от одного до трех месяцев. Мы предпримем усилия для того, чтобы установить обстоятельства происшествия. Но есть только одна сторона, незаинтересованная в запуске трубопровода, и это киевский режим»,— сказала она в ходе брифинга.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что аммиакопровод в Купянском районе был обстрелян и накануне, 6 июня. «Вчера около 17:45 (совпадает с мск.— "Ъ") враг снова обстрелял аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано шесть прилетов в район насосной станции возле с. Масютовка»,— написал он в Telegram. Господин Синегубов уточнил, что по результатам проведения замеров, аммиак в воздухе в населенных пунктах Купянского района отсутствует.

Об обстреле аммиакопровода Олег Синегубов сообщал и 5 июня. Однако тогда Минобороны России информацию не комментировало. 2 июня российское оборонное ведомство сообщало, что в районе села Масютовка продолжаются бои.

Перезапуск аммиакопровода Тольятти—Одесса является одним из условий российской стороны для продления зерновой сделки. Транзит из Тольятти в Одессу по аммиакопроводу был приостановлен 24 февраля 2022 года из-за начала боевых действий на Украине.

26 мая Россия заявила о готовности запустить аммиакопровод «в считаные дни». Однако, по словам Марии Захаровой, Украина «тормозит процесс». В последний раз зерновую сделку продлили в мае на 60 дней, до 18 июля.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева