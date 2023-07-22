Постпредство РФ при ООН назвало семь требований РФ для возобновления зерновой сделки

Россия готова возобновить зерновую сделку при выполнении семи ее требований, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН на заседании Совета Безопасности ООН Дмитрий Полянский. Среди прочего Москва требует разблокировать активы, связанные с сельскохозяйственной отраслью.

«Хочу подчеркнуть: мы не против самой "зерновой сделки" как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия и для многих государств мира, и готовы рассмотреть возможность вернуться в нее, но только при одном условии — если будут в полном объеме учтены, а главное, реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке»,— сказал господин Полянский. Его слова приведены на сайте постпредства.

Какие требования выдвигает РФ для возобновления участия в зерновой сделке:

«реальный, а не умозрительный» вывод поставок российского зерна и удобрений из-под санкций; подключение российских банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений, к системе SWIFT; возобновление поставок в РФ запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений; решение вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечение логистики продовольственных поставок; беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, в том числе восстановление аммиакопровода Тольятти—Одесса; разблокировка российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью; зерновая сделка должна работать в интересах нуждающихся стран, а «не делать богатые страны еще богаче».

Зерновая сделка (черноморская инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В Москве долгое время утверждали, что вторая часть не выполняется, и в итоге 17 июля объявили о решении не пролонгировать сделку.

О последствиях — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Леонид Уварчев