МИД России назвал условия возобновления зерновой сделки

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что условия российской стороны по возобновлению зерновой сделки остались прежними. При этом речи о возобновлении поставок по аммиакопроводу Тольятти — Одесса, подчеркнул дипломат, уже нет.

«Наша позиция остается прежней, то есть сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам (речи об аммиакопроводе Тольятти — Одесса уже, к сожалению, не идет)»,— сообщил господин Галузин агентству ТАСС.

Дипломат также напомнил, что причиной выхода России из зерновой сделки стало использование Украиной «морского гуманитарного коридора в военных целях». «Такие действия противоречат духу и букве договоренности, которая, как известно, достигалась для обеспечения безопасности судоходства в Черном море»,— добавил господин Галузин.

Срок зерновой сделки истек с 18 июля, Россия не стала продлевать соглашение. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что будет содействовать возобновлению зерновой сделки в «расширенном варианте». 2 августа он поговорил с президентом России Владимиром Путиным.

О последствиях отказа от сделки — в материале «Ъ» «Полная разноколосица».