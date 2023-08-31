Лавров обсудил альтернативу зерновой сделке с главой МИД Турции Фиданом в Москве

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели встречу в Москве. Одной из главных тем стали зерновая сделка и ее альтернатива. Судя по заявлениям министров на пресс-конференции после переговоров, Турция стремится возобновить старую сделку, а РФ — начать поставки зерна по альтернативной. Вскоре сделку обсудят президенты двух стран — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан (слева) и Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Хакан Фидан (слева) и Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Лавров по итогам встречи рассказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (22–24 августа) поделился с российской стороной новым пакетом предложений по черноморской инициативе.

По словам Хакана Фидана, речь идет о предложениях по «оживлению» черноморской сделки, которые были разработаны ООН при активном участии Турции. Глава российского МИДа в ответ на предложение Турции заявил, что в «этом послании нет ни одной гарантии» для Москвы, есть только «обещания стараться быстрее, стараться активнее».

Россия, в свою очередь, продвигает идею трехстороннего соглашения о поставках 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Планируется, что переработанное на турецких предприятиях зерно впоследствии отправится в наиболее нуждающиеся страны. «Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы»,— рассказал Сергей Лавров.

По словам главы турецкого МИДа, инициативы обеих сторон будут обсуждаться на предстоящих переговорах президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что господин Эрдоган намерен провести встречу с российским коллегой в Сочи 4 сентября. В Кремле 25 августа заявили, что встреча президентов пройдет в ближайшее время, но дату не уточнили.

20 августа в Будапеште прошла встреча с участием РФ, Турции и Катара. Известно, что в эти дни Венгрию посещали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и глава Татарстана Рустам Минниханов. Немецкая газета Bild писала, что на этой встрече мог обсуждаться вопрос о поставках российского зерна в Турцию и дальнейшей его отправке в нуждающиеся страны. Сегодня, 31 августа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь заявил, что конкретных итогов переговоров об альтернативе зерновой сделке пока нет.

На саммите Россия—Африка (27–28 июля) Владимир Путин заявил, что в октябре-ноябре начнутся бесплатные поставки российского зерна в африканские страны. Речь идет о шести государствах, которым поставят от 25 тыс. до 50 тыс. тонн зерна.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении российской части условий. Российская сторона, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Полина Мотызлевская