Кругом одни диоды

Российский производитель электроники GS Group попросил правительство ввести пошлины для иностранных светодиодов с 0% до 400% от таможенной стоимости. Такой шаг, надеются в компании, позволит нарастить объем выпуска и продаж отечественной продукции, вследствие чего снизить цены на нее. Но не все участники рынка согласны с предложением: они опасаются, что оно приведет к росту контрафактной продукции и росту цен на конечные устройства. Более эффективной мерой они считают субсидирование производителям светотехники потребления российских светодиодов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с факсограммой заседания подкомиссии «Инвестиционная политика и обеспечение доступности финансирования» комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность», которое прошло при департаменте инвестиционной политики Москвы 31 августа. На нем представитель производителя электроники и светодиодов GS Group попросил правительство повысить ввозные пошлины на иностранные диоды и светильники с 0% до 400% от таможенной стоимости. Свою позицию компания аргументирует тем, что иностранные светодиоды из-за низкой стоимости не позволяют отечественным производителям конкурировать за заказы в России.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы подтвердили обсуждение инициатив: «Вопрос требует более детальной проработки и поиска альтернативных вариантов мер поддержки исходя из анализа рынка». Подкомиссия представит свои предложения позднее, добавили в департаменте. В Минпромторге не ответили “Ъ”.

В январе российские производители светодиодов уже просили правительство поднять ввозные пошлины на иностранные изделия до 10–15% (см. “Ъ” от 9 января). Позже в правительстве предложили ввести эксперимент по маркировке светодиодов для борьбы с контрафактом, а также ввести утильсбор на иностранную продукцию, средства с которого планировалось направить на поддержку российских производителей техники и компонентов (см. “Ъ” от 27 февраля). В начале лета производители светодиодов попросили Минпромторг усилить контроль за закупками светодиодов госсектором (см. “Ъ” от 13 июня).

Использование светодиодов российского производства в светотехнике закреплено в проекте постановления правительства №719, но основную долю российского рынка занимает продукция из Юго-Восточной Азии, стоимость которой ниже российских аналогов, отметили в GS Group: «При этом качество импортных компонентов зачастую ниже отечественных аналогов и может создавать угрозу для жизни и здоровья конечного потребителя». Отсутствие пошлин позволяет недобросовестным производителям осветительного оборудования массово использовать более дешевые импортные светодиоды, выдавая их за произведенные на территории России, лишь формально соблюдая требования признания продукции отечественной, добавили в компании.

Гендиректор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова считает, что предложения не могут ограничиваться введением импортных пошлин на светодиоды: «Без заградительных пошлин для готовых светильников мы не только не поможем отечественным производителям светодиодов, мы вообще похороним отрасль производства светодиодных светильников».

Введение ввозных пошлин не обеспечит защитных мер российским производителям из-за отсутствия в РФ полной номенклатуры светодиодов российского производства, а, наоборот, создаст каналы серого импорта иностранных изделий, способствует росту контрафактных светодиодов и цен на конечную продукцию, считает директор по связям с госорганами «МСК БЛ Групп» (производитель светодиодов и световых приборов) Евгений Долин: «Реальную поддержку производителям радиоэлектронных компонентов и светодиодов могут оказать снижение ввозных пошлин на материалы и комплектующие для производства, субсидирование производителям светотехники потребления российских светодиодов».

Тимофей Корнев, Никита Королев