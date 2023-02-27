К электронике ищут особый подход

Правительство с 1 апреля может запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники. На первом этапе речь идет только о светотехнике, подчеркивают чиновники. Параллельно власти намерены ввести утильсбор на зарубежную электронику, доходы от которого планируется направить не только на переработку, но и на поддержку российских производителей техники и компонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с протоколом совещания, которое прошло 2 февраля у главы Минпромторга Дениса Мантурова по поводу «отраслевого сбора в радиоэлектронной промышленности». Из документа следует, что правительство планирует ввести отраслевой сбор на радиоэлектронную продукцию, параллельно запустив эксперимент по ее маркировке.

По словам собеседника “Ъ”, близкого к правительству, в части утильсбора речь идет о его введении на электронику, содержащую золото и редкоземельные металлы. «Мера будет касаться только иностранной продукции, средства пойдут на переработку электроники и компонентов, а также поддержку российских производителей электроники»,— сообщил он.

Весной прошлого года при подготовке программы развития российской электронной промышленности, реализацию которой оценивали в 2,7 трлн руб. до 2030 года, правительство рассматривало утильсбор как один из механизмов финансирования (см. “Ъ” от 17 мая 2022 года).

В отношении маркировки у “Ъ” есть проект постановления правительства, из которого следует, что эксперимент пройдет с апреля 2023 года по август 2024 года. В перечень маркируемых товаров попадут розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника, в дальнейшем планируется «поэтапное расширение номенклатуры радиоэлектронной продукции в рамках эксперимента». Оператором системы будет ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Правительство решило создать единую систему маркировки товаров в конце 2017 года. Сейчас маркировать необходимо, например, табачную продукцию, обувь, лекарства, молочную продукцию. На каждую единицу товара производитель или импортер должен прикрепить марку с уникальным кодом или напечатать код на этикетке. За каждую марку взимается плата.

Впервые о планах маркировки радиоэлектроники стало известно в августе 2021 года, эксперимент планировалось начать в 2022 году. Тогда маркировать планировалось не только компоненты, но и конечную технику: смартфоны, ноутбуки, электронные книги и т. д. (см. “Ъ” от 14 февраля 2022 года). Но в опубликованном в мае прошлого года проекте постановления по проведению эксперимента указан лишь узкий перечень товаров: лампы, светодиоды, трансформаторы и полупроводниковые приборы. Эксперимент по маркировке, согласно документу, планировалось провести с июля 2022 года по август 2023 года.

Источники “Ъ” говорят, что на деле эксперимент так и не был запущен из-за разногласий чиновников и компаний вокруг номенклатуры маркируемых компонентов. Участники рынка, поясняет один из собеседников “Ъ”, опасаются сложностей из-за того, что часть компонентов, которые планируется маркировать, используются не только в светотехнике, но и в промышленном оборудовании, системах вентиляции, видеонаблюдения и т. д.

В ЦРПТ заверили, что маркировка коснется только светотехники, а инициаторами эксперимента выступили сами профильные предприятия, которые «заинтересованы в борьбе с контрафактной продукцией». «По данным отраслевых ассоциаций, уровень контрафакта на рынке превышает 20%. Отечественные производители не могут конкурировать с серыми товарами, нелегально ввезенными из других стран»,— пояснили в ЦРПТ.

Глава АНО «Консорциум Светотехника» (по данным “Ъ”, организация просила ввести маркировку) Ольга Грекова не ответила на звонки “Ъ”. Но позицию ЦРПТ подтверждают в Минпромторге. Там уточнили, что эксперимент планируется проводить в отношении готовых светотехнических приборов, а также отдельных видов их комплектующих и компонентов.

Тимофей Корнев, Никита Королев