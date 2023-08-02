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Коммерсантъ FM
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Пошлины прогреваются выше нуля

Кондиционеры и посудомоечные машины могут подорожать при ввозе

Правительство РФ просит ЕЭК установить ввозную таможенную пошлину в размере до 10% на кондиционеры и посудомоечные машины, поскольку в стране есть собственное производство. Однако в профильной ассоциации утверждают, что для потребительского сегмента такая техника в России не выпускается и пошлины приведут только к росту цен. Заинтересованы в защитной мере, по мнению участников рынка, ряд китайских и турецких производителей, которые уже имеют производства в России и планируют расширить номенклатуру продукции.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение повысить ставки таможенных пошлин на ввоз ряда категорий бытовой электроники в ЕАЭС — в частности, на кондиционеры и сплит-системы, вентиляторы и бытовые посудомоечные машины, следует из имеющейся у “Ъ” копии проекта решения ЕЭК. Сейчас на эти категории товаров установлена нулевая ставка импортной пошлины, ее предлагается повысить до 3–10%.

Предложение поступило от правительства России и подготовлено для обеспечения «устойчивого развития отечественной радиоэлектронной промышленности», рассказал источник “Ъ”, знакомый с инициативой. Среди аргументов — наличие в России «собственных производственных возможностей» по выпуску этой техники.

Между тем ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (объединяет «М.Видео-Эльдорадо», Huawei, LG, Samsung и других) в письме в ЕЭК от 1 августа (копия есть у “Ъ”) подчеркивает, что введение пошлин «необоснованно, приведет к росту цен и сокращению ассортимента». В ассоциации уточнили, что, по ее данным, в России нет производств кондиционеров, сплит-систем и бытовых посудомоечных машин, причем «ни один из известных изготовителей не планирует его создавать». В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”.

После начала военных действий на Украине многие заводы иностранных производителей в РФ прекратили работу. Так, южнокорейские Samsung и LG остановили производство в Калужской и Московской областях соответственно (см. “Ъ” от 31 мая). Немецкий Bosch, также прекративший работу, начал переговоры о продаже российских мощностей китайской Hisense (см. “Ъ” от 20 июня). Американская Whirlpool (выпускала Indesit, Hotpoint и др.) продала три своих завода в Липецке турецкому Arcelik, который производит бытовую технику Beko (см. “Ъ” от 28 июня 2022 года).

Если в России и есть производители климатического оборудования, они выпускают только промышленные системы, уточнил “Ъ” представитель РАТЭК Антон Гуськов: «Перепрофилировать их на потребительскую технику невозможно, это требует иного подхода и фактически равносильно запуску нового завода. То же самое относится и к посудомоечным машинам». По его словам, пошлины обычно вводят, чтобы защитить локальное производство, «в этом же случае защищать некого».

Представитель поставщика крупной бытовой техники ГК «F+ tech | Марвел» подтвердил “Ъ”, что массового производства сплит-систем и посудомоечных машин в России нет: «Но, вероятно, крупные производители бытовой техники, имеющие свои заводы в стране, планируют начать выпуск товаров этих категорий и ради этого договариваются о повышении пошлин». Он допустил, что об установлении защитной меры могли попросить «работающие на нашем рынке турецкие или китайские компании».

Источник “Ъ” на рынке бытовой техники подтверждает, что китайские и российские производители посудомоечных машин были заинтересованы в локализации производства техники в РФ, но отсутствие пошлин для иностранных конкурентов делало невыгодными постройку или переоборудование заводов в России: «Возможно, сейчас повышение ставки пошлин — это одно из условий сделки». Что касается кондиционеров, то, по его словам, выпускать их в России с расчетом на внутренний рынок просто невыгодно, техника продается только в жаркий сезон, поэтому мощности будут загружены максимум на полгода.

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев

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