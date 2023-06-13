Уходя, не гасите свет

Производители светодиодов предложили Минпромторгу усилить контроль над госзакупками светотехники. По словам участников рынка, несмотря на обязательство применять российские решения, на тендерах выигрывают поставщики, использующие китайские светодиоды. Производители предлагают ввести маркировку светодиодов или запустить ресурс, куда производителей светильников будут загружать данные. Авторы идеи признают, что стоимость светильников может вырасти, но не более, чем на 10%. Но потребители подчеркивают, что российские светодиоды сами по себе в несколько раз дороже китайских. По их мнению, наоборот, нужно отменить требование применять отечественную продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В GS Group рассказали “Ъ”, что на сессии «Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» АКРП 25 мая и на заседании комиссии РСПП по радиоэлектронной и электротехнической промышленности 17 мая обсуждалась возможность ужесточения контроля госзакупок светильников. Как пояснили в компании, основная проблема в том, что количество выпускаемых российских светильников не соответствует объему закупок отечественных светодиодов.

Производители светильников делают определенную партию оборудования на российских светодиодах, чтобы войти в реестр Минпромторга, уточнили в GS Group: «Но после этого компании закупают китайские аналоги и поставляют такие светильники в рамках госзакупок». Участники рынка светодиодов, говорят в GS Group, предлагает Минпромторгу маркировать их продукцию. Еще один вариант — создать онлайн-систему, где будет сопоставляться количество закупаемых светодиодов с количеством выпускаемых светильников. Эксперимент по маркировке светотехники планировалось запустить еще в апреле (см. “Ъ” от 27 февраля).

GR-директор МСК «БЛ ГРУПП» (производитель светодиодов и световых приборов) Евгений Долин подтвердил, что идея обсуждается и ее разделяют другие участники рынка: «При отсутствии ужесточения контроля российским производителям светодиодов будет сложнее продавать свою продукцию, что повлечет за собой убытки». Сейчас, по словам собеседника в одном из российских производителей, соотношение отечественных светодиодов и китайских на госзакупках оценивается как примерно 1 к 10.

На заседаниях с Минпромторгом пришли к выводу, что необходимо создать онлайн-ресурс для мониторинга закупок отечественных светодиодов и обязать всех производителей светильников загружать туда данные, уточнил директор ООО «РуСИД» Дмитрий Аникин. По его словам, введение контроля поднимет цены на светильники на 7–9%, но при его отсутствии российский рынок «может полностью перейти на более дешевые китайские аналоги, что приведет к закрытию отечественных производств светодиодов».

Между тем в Минпромторге заверили “Ъ”, что пока не получали обращений от компаний с просьбой ужесточить контроль за тендерами и устройствами, которые приобретают российские компании: «При поступлении соответствующих предложений они будут рассмотрены совместно с заинтересованными ФОИВ и производителями».

В среднем российский светодиод дороже китайского аналога в два-три раза, говорит собеседник “Ъ” на рынке светотехники: «Средняя стоимость на азиатский светодиод с типом корпуса 2835 составляет 0,64 руб., а российского аналога — 5 руб. За корпус 5050 азиатские компании просят в среднем 12,6 руб., российские — 24 руб.». По мнению источника “Ъ”, ужесточение контроля за госзакупками светодиодов негативно скажется на реализации госпрограмм по энергоэффективности предприятий. Он считает, что, наоборот, обязательство для госзаказчиков покупать российские светодиоды нужно убрать.

«Если не будет ужесточен контроль за применением российских светодиодов в светильниках, поставляемых в рамках госзаказа, и тем более если требования по использованию отечественных светодиодов смягчат, мы будем вынуждены остановить производство, зафиксировать и списать убытки»,— настаивает вице-президент по развитию производства GS Group Федор Боярков. В 2020 году GS Group инвестировала около 300 млн руб. в запуск производства светодиодов в Калининградской области.

Тимофей Корнев