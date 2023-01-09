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Коммерсантъ FM
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Люстрам прикрутят свет

Ввозные пошлины на светотехнику могут увеличиться

Российские производители электроники просят правительство увеличить ввозные пошлины на импортную светотехнику и компоненты для нее в среднем на 10–15%. Такой шаг призван стимулировать спрос на отечественные компоненты: сейчас при производстве крупных партий некоторые участники рынка используют не российские, а более дешевые азиатские компоненты. Но даже сами отечественные производители светотехники разошлись в оценках меры. С одной стороны, они называют предложение «запоздалым», а уровень роста пошлин «недостаточным». С другой — говорят о риске появления на рынке больших объемов контрафакта и серого импорта.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом гендиректора «Консорциума Светотехника» (в него входят 68 компаний, среди которых АО «Ангстрем», АО «Орбита» и др.) Ольги Грековой от 15 декабря директору департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрию Плясунову.

Госпожа Грекова в документе предлагает повысить ввозные таможенные пошлины на импортную светотехническую продукцию и компоненты для светотехники в среднем на 10–15%.

Например, пошлины на импортные светодиодные лампы могут вырасти с нуля до 5%, на пластмассовые люстры — с 12% до 20%, на светодиодные медицинские люстры — с 5% до 35%. Всего в перечне 106 позиций, на которые предлагается увеличить пошлины (см. таблицу).

Предлагаемые изменения ввозных таможенных пошлин на светотехнику

Наименование товара ТН ВЭД Текущий размер пошлины (%) Предлагаемый размер пошлины (%)
Модули светодиодные (LED), прочие 8539 51 900 9 0 5
Светильники электрические из керамики 9405 29 001 9 15 20
LED-светильники 9405 21 003 1 5 35
LED-вывески 9405 61 000 3 12 20
Гирлянды для украшения новогодних елок 9405 39 000 0 15 20
Медицинские люстры, предназначенные для использования с лампами накаливания 9405 19 003 1 5 10
Люстры, предназначенные для гражданских воздушных судов 9405 19 003 4 5 10
Части ламп и осветительного оборудования для медицинских целей 9405 99 000 1 5 10

Источник: «Консорциум Светотехника».

В конце 2022 года Минпромторг сам предложил отраслевым консорциумам направить предложения по повышению таможенных пошлин на ряд товаров, рассказали “Ъ” собеседники на рынке микроэлектроники. В министерстве “Ъ” сообщили, что обращение «будет рассмотрено в установленном порядке».

В 2022 году российские производители электроники уже несколько раз предлагали правительству ввести меры таможенного регулирования для поддержки отечественных производителей оборудования. Осенью ГК «Аквариус», Минцифры, Минпромторг и ФТС обсуждали идею повысить на 5% ввозные пошлины на потребительскую электронику и вычислительную технику (см. “Ъ” от 9 ноября и 29 декабря 2022 года). Также речь шла о запрете параллельного импорта компьютеров и ноутбуков брендов Dell, HP, HPE, Acer, MSI, аналоги которых собираются в России.

Российский рынок светотехники, поясняет GR-директор МСК «БЛ Групп» Евгений Долин, делится на три сегмента: уличные и промышленные светильники, где около половины рынка занимают российские производители; бытовое освещение (люстры, настольные светильники), где российские компании занимают около 10% рынка, и лампы всех видов (светодиодные, накаливания). В последнем сегменте, по оценке господина Долина, российские компании занимают 2–3% внутреннего рынка. Годовой оборот каждого из трех сегментов составляет 50–55 млрд руб., уточняет эксперт. В числе крупнейших производителей он называет ООО «ПК "Клевер"», GS Group, ТПК «Вартон» и других.

Повышение пошлин на импортные диоды действительно потенциально может стимулировать спрос на российские компоненты для светотехники, признает собеседник “Ъ” в крупном российском производителе компонентов.

«Сегодня ряд средних и небольших производителей светотехники производят мелкую партию оборудования с российскими компонентами, получают сертификат, подтверждающий российское происхождение и дающий преференции на госзакупках, а уже при производстве крупных партий используют не российские, а более дешевые азиатские компоненты, снижая себестоимость изделий,— поясняет источник “Ъ”.— Если повысить ввозные пошлины на диоды, мы сможем выровнять в цене российские и азиатские компоненты и сделать эту схему если не бесполезной, то менее прибыльной».

Как российская микроэлектроника развивается на фоне зарубежной

В то же время операционный директор ТПК «Вартон» (российский производитель светильников и светотехнического оборудования) Сергей Мордавченков называет повышение таможенных пошлин на 10–15% «запоздалой и недостаточной» мерой, которая приведет только к росту цен. «Для стимулирования развития и локализации производства на территории РФ требуется увеличение пошлины минимум до 20%»,— полагает топ-менеджер.

Если подобные заградительные пошлины введут, то, скорее всего, начнется торговая война с евразийскими странами, а ту технику, которая будет облагаться дополнительными пошлинами, начнут ввозить через параллельный импорт, что увеличит объем контрафакта на рынке, подчеркивает Евгений Долин: «Российским производителям поможет только снижение пошлин на ввоз комплектующих и переговоры о возможном снижении пошлин со странами потенциального экспорта».

Никита Королев, Тимофей Корнев

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