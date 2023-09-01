КХЛ допустила вратаря ЦСКА Федотова к матчам, несмотря на дисквалификацию IIHF

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил о допуске вратаря ЦСКА Ивана Федотова к матчам, несмотря на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о его дисквалификации. 28 августа господин Морозов говорил, что хоккеиста не допустят до матча ЦСКА против «Ак Барса» 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Федотов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иван Федотов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Команда ЦСКА подала заявку и включила Федотова на матч. КХЛ заявку приняла, Федотов сыграет сегодня. КХЛ и ЦСКА не согласны с решением IIHF, которая ущемляет права россиянина на труд. Мы живем по законам РФ. Мы не нарушаем норм IIHF, продолжаем трансферную политику. Решение заявить Федотова не приведет к плохим отношениям между ФХР и IIHF. Федотов будет доступен для игры в КХЛ до 31 декабря»,—сказал господин Морозов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В 2022 году Иван Федотов после победы в Кубке Гагарина в составе ЦСКА заключил контракт с клубом «Филадельфия Флайерз», но затем вратаря задержали в военкомате и отправили в воинскую часть для прохождения срочной службы.

Летом 2023 года после окончания службы Федотов заявил, что хочет продолжить играть за ЦСКА. 8 июля 2023 года КХЛ зарегистрировала новый контракт с ЦСКА. Национальная хоккейная лига и «Филадельфия» настаивают, что соглашение хоккеиста от 2022 года должно действовать в сезоне-2023/24.

IIHF наложила на Ивана Федотова санкции и разрешила ему играть за ЦСКА только с 1 января 2024 года. Его также дисквалифицировали на четыре месяца, а ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год.

ЦСКА подал апелляцию на это решение. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров утверждал, что Федотов сможет сыграть в чемпионате КХЛ против «Ак Барса» в Москве 1 сентября. ЦСКА проведет встречу с казанским «Ак Барсом» в рамках матча Кубка открытия КХЛ. Федотов заявлен на игру.

Ивану Федотову 26 лет. В составе сборной России он стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Вратарю контракт не писан».

Олеся Павленко