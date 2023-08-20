Главный тренер ЦСКА: Федотов будет играть, несмотря на дисквалификацию IIHF

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что вратарь Иван Федотов будет играть за армейский клуб с 1 сентября в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 14 августа Международная федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировала Федотова на четыре месяца и наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы на год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер ХК ЦСКА Сергей Федоров (справа) и вратарь ХК ЦСКА Иван Федотов (слева)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Главный тренер ХК ЦСКА Сергей Федоров (справа) и вратарь ХК ЦСКА Иван Федотов (слева)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили четко. Иван подписал контракт с ЦСКА и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября»,— заявил Сергей Федоров в беседе с «Чемпионатом».

По словам главного тренера ЦСКА, Федотов «хочет вернуть свою карьеру на высший уровень, защищать интересы клуба и сборной России, когда представится такая возможность». Сергей Федоров отметил, что защищает голкипера «не как тренер ЦСКА, а как человек, зная все аспекты», а также, что клуб в этой ситуации находится «полностью в юридическом и правовом поле».

Весной 2022 года Иван Федотов подписал контракт на год с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». В июле его задержали в Санкт-Петербурге за уклонение от службы в армии и отправили в воинскую часть. По завершении службы в армии вратарь не вернулся в США, а подписал контракт с ЦСКА, за который выступал до завершения сезона-2021/22.

«Филадельфия Флайерс» и руководство НХЛ заявили, что контракт американской команды с россиянином не был расторгнут, а был лишь заморожен. А значит, он связан обязательствами, и ЦСКА не мог подписывать с ним соглашение. Российская сторона считает, что никакого контракта нет, а значит, подписание Федотова законно.

14 августа IIHF представила результаты проверки договоров Ивана Федотова с клубами НХЛ и ЦСКА на соответствие регламенту трансферов федерации. IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца и наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы на год. ЦСКА назвал решение IIHF ангажированным.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Вратарю контракт не писан».

Милена Костерева