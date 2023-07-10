Вратарю контракт не писан

В истории со скандальным возвращением голкипера Ивана Федотова в ЦСКА в понедельник случился интересный поворот. Федерация хоккея России (ФХР), которая, если исходить из ранее сделанных заявлений руководства ЦСКА, не возражала против регистрации контракта игрока Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), несмотря на то что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» считает Федотова связанным с ним соглашением, назвала ситуацию «неоднозначной, требующей детального анализа и законного разрешения». При этом в ФХР даже поставили под сомнение участие Федотова в первенстве КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Федотов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иван Федотов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В понедельник ФХР опубликовала на своем официальном сайте заявление, касающееся контракта голкипера Ивана Федотова, двухлетнее соглашение которого с ЦСКА было зарегистрировано КХЛ в минувшие выходные. «Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова и только после консультаций с Международной федерацией хоккея (IIHF) принимать решение о возможности участия хоккеиста в чемпионате КХЛ»,— говорится в заявлении.

«ФХР как член IIHF будет настаивать на строгом соблюдении КХЛ правил международных переходов IIHF, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея»,— отметили в федерации.

Заявление ФХР можно назвать неожиданным, поскольку еще в воскресенье президент ЦСКА Игорь Есмантович давал понять, что действия армейцев и КХЛ были согласованы с федерацией. «КХЛ сделала все профессионально и четко. Также хотел бы выразить благодарность ФХР, так как мы в этой ситуации работали все вместе»,— сказал господин Есмантович «Матч ТВ».

Напомним, что Иван Федотов весной 2022 года подписал годичный контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс», однако в июле он был задержан в Санкт-Петербурге за уклонение от службы в вооруженных силах и вскоре отправлен в воинскую часть. По завершении службы в армии голкипер не отправился в США, подписав вместо этого контракт с ЦСКА, за который выступал до завершения сезона 2021/22. Это вызвало недовольство «Филадельфии» и руководства НХЛ, считающих, что контракт американской команды с россиянином не был расторгнут, а был лишь «заморожен». А значит, он связан обязательствами и ЦСКА не мог подписывать с ним соглашение. По версии российской стороны, никакого контракта нет, а значит, подписание Федотова законно. К тому же действовавший до начала событий на Украине Меморандум о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ, как раз предотвращавший такие конфликты, утратил силу по инициативе североамериканской лиги.

Заявление ФХР еще больше запутывает ситуацию. Неудивительно, что она названа именно «неоднозначной». Ключевым в заявлении федерации является то, что она «будет настаивать на строгом соблюдении КХЛ правил международных переходов IIHF».

Проблема в том, что «Регламент международных трансферов IIHF» (его русскоязычная версия опубликована на сайте ФХР) не вносит ясности (.pdf).

С одной стороны, пункт 8.1 регламента гласит, что «все национальные ассоциации—члены IIHF, их лиги и клубы должны признавать все существующие и действующие контракты игроков, выступающих в организациях, являющихся или не являющихся членами IIHF (НХЛ в международную федерацию не входит.— “Ъ”)». А пункт 9.5 (а) (он включен в раздел, регламентирующий переходы, в которых одной из сторон выступают команды НХЛ или Американской хоккейной лиги) гласит, что «если игрок желает вернуться в свою домашнюю национальную ассоциацию—член IIHF, то данная национальная ассоциация должна отправить запрос на трансфер в национальную ассоциацию—член IIHF, в чьей стране находится клуб». То есть в данном случае в Федерацию хоккея США.

С другой стороны, сам факт наличия у Федотова действующего контракта с «Филадельфией» является как минимум спорным. Подписанного игроком соглашения на сезон 2023/24 не существует в природе, о чем и говорил Игорь Есмантович. Насколько правомочной была заморозка соглашения и перенос срока его действия на следующий сезон решением НХЛ, не ясно.

Означенная противоречивость ситуации позволила ЦСКА и КХЛ вовсе не уведомлять IIHF в этой истории, что ее глава Люк Тардиф и подтвердил в ответ на соответствующий запрос «РИА Новости». «Мы не получали никаких обращений по этому поводу»,— сообщил он, но выразил готовность содействовать в разрешении спора. Но тут уже под вопросом может оказаться правомочность вмешательства самой IIHF. Ведь пункт 2.1 «Регламента международных трансферов» гласит, что «любой игрок, желающий принять участие в соревновании по хоккею, проводимом под юрисдикцией национальной ассоциации, не являющейся его действующей национальной ассоциацией, обязан оформить трансфер (через соответствующую онлайн-систему IIHF.— “Ъ”)». Из этого следует, что если хоккеист остается в юрисдикции одной и той же федерации, то оформление трансфера не требуется просто потому, что переход не является международным. И тут снова получается вилка. ЦСКА может указать на то, что Федотов как был в юрисдикции ФХР, так и остался. «Филадельфия» же может настаивать на том, что случился переход из юрисдикции Федерации хоккея США в юрисдикцию ФХР.

На 17 июля намечена пресс-конференция с участием Игоря Есмантовича, главного тренера ЦСКА Сергея Федорова и самого Ивана Федотова. Не исключено, что за оставшееся до нее время ситуация вокруг вратаря может еще не раз измениться.

Александр Петров