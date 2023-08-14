Федерация хоккея запретила ЦСКА международные трансферы из-за вратаря Федотова

Международная федерация хоккея (IIHF) представила результаты проверки договоров, заключенных российским хоккеистом Иваном Федотовым с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и ЦСКА, на соответствие регламенту трансферов федерации. IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца и наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы на год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу федерации, на основании доказательств, предоставленных заинтересованными сторонами, IIHF установила, что у Ивана Федотова есть действующий контракт в НХЛ с клубом «Филадельфия Флайерс» на сезон 2023/24. На этот же сезон у Федотова заключен контракт с хоккейным клубом ЦСКА. Таким образом, говорится в решении IIHF, Иван Федотов нарушил регламент международных трансферов IIHF.

Отмечается, что в соответствии с регламентом хоккеисту было дано две недели на то, чтобы вернуться в клуб «Филадельфия Флайерс» или расторгнуть с ним контракт. Поскольку в указанный период Иван Федотов не представил в IIHF решение по указанному вопросу, федерация приняла решение о дисквалификации спортсмена на четыре месяца на участие в официальных национальных и международных играх. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября и заканчивается 31 декабря 2023 года.

В решении федерации также указано, что хоккейный клуб ЦСКА знал о контракте Ивана Федотова с НХЛ и не доказал, что не побудил игрока к нарушению контракта. В связи с этим федерация приняла решение о наложении на ЦСКА санкций в виде запрета на международные трансферы. Запрет вступил в силу 11 августа и продлится до 10 августа 2024 года.

Весной 2022 года Иван Федотов подписал годичный контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс», однако в июле он был задержан в Санкт-Петербурге за уклонение от службы в вооруженных силах. Его отправили в воинскую часть. По завершении службы в армии вратарь не вернулся в США, а подписал контракт с ЦСКА, за который выступал до завершения сезона 2021/22.

«Филадельфия Флайерс» и руководство НХЛ заявили, что контракт американской команды с россиянином не был расторгнут, а был лишь «заморожен». А значит, он связан обязательствами и ЦСКА не мог подписывать с ним соглашение. По версии российской стороны, никакого контракта нет, а значит, подписание Федотова законно.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Вратарю контракт не писан».