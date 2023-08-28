КХЛ не допустила к матчам голкипера ЦСКА Федотова из-за дисквалификации IIHF

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не допустит голкипера ЦСКА Ивана Федотова к матчам нового сезона из-за санкций со стороны Международной федерация хоккея. Об этом заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«На данный момент лига не разрешает ему играть 1 сентября, так как действует дисквалификация»,— отметил господин Морозов на брифинге. «Федотов подписал контракт, лига его зарегистрировала, Федерация хоккея России (ФХР) одобрила заявку, но с пометкой о дисквалификации до 31 декабря»,— добавил он. По его словам, юристы ЦСКА сейчас решают этот вопрос.

В 2022 году Иван Федотов после победы в Кубке Гагарина в составе ЦСКА заключил контракт с клубом «Филадельфия Флайерз», но затем вратаря задержали в военкомате и отправили в воинскую часть для прохождения срочной службы. Летом 2023 года, после службы хоккеист заявил, что хочет продолжить играть за ЦСКА. 8 июля 2023 года КХЛ зарегистрировала новый контракт с ЦСКА. Однако Национальная хоккейная лига и «Филадельфия» настаивают, что соглашение хоккеиста от 2022 года должно действовать в сезоне-2023/24.

После этого Международная федерация хоккея наложила на хоккеиста санкции и разрешила ему играть за ЦСКА только с 1 января 2024 года. Кроме того, хоккеист был дисквалифицирован на четыре месяца, а ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. ЦСКА подал апелляцию на это решение. Однако главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сообщил, что Иван Федотов сможет сыграть в чемпионате КХЛ против «Ак Барса» в Москве 1 сентября.

Ивану Федотову 26 лет. В составе сборной России он стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.

Анастасия Ларина