Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций

Захватившие власть в Нигере военные запретили представительствам ООН, международным организациям и НПО работать в «зонах проведения операций». Об этом объявило Министерство внутренних дел страны. Конкретные регионы, где запрещено работать этим структурам, не уточняются.

«В связи с текущей ситуацией с безопасностью и оперативной готовностью вооруженных сил Нигера министерство информирует международные организации, национальные и международные НПО и агентства ООН, присутствующие в Нигере, что их деятельность и/или передвижение в зонах операций временно приостановлены»,— приводит AFP заявление ведомства.

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Они грозились убить господина Базума в случае интервенции, но в итоге решили его судить. 26 августа военные выслали посла Франции, и генштаб Нигера привел военных в состояние максимальной готовности. Мятежники также потребовали вывести французские войска до 3 сентября.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Лаура Кеффер