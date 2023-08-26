Мятежники Нигера отозвали заявление СМИ о высылке послов США, Германии и Нигерии

Французское агентство AFP аннулировало сообщения о том, что Нигер высылает послов США, Германии и Нигерии. Как объясняется, оно было основано на «ложном заявлении», которое изначально подтвердили в Национальном совете защиты родины (орган, созданный мятежниками Нигера). Но позднее совет отказался от этого подтверждения.

Не было аннулировано только сообщение о том, что высылается посол Франции. Париж уже отказался выполнять требование. Франция считает, что у «путчистов нет полномочий» для высылки посла.

Нигер — бывшая колония Франции, оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. После военного переворота в стране проходят протесты против присутствия французского контингента. Захватившие власть военные отказываются от сотрудничества с Парижем.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».