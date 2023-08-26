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Глава генштаба Нигера приказал привести военных в состояние максимальной готовности

Начальник Генштаба Нигера приказал привести армию в состояние готовности

Начальник генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести вооруженные силы страны в состояние максимальной готовности. Это решение он объяснил «все более ощутимыми угрозами агрессии в отношении Нигера».

Генерал-лейтенант армии США Джонатан Брага встречается с генерал-майором Муссой Салау Барму, июнь 2023

Генерал-лейтенант армии США Джонатан Брага встречается с генерал-майором Муссой Салау Барму, июнь 2023

Фото: Staff Sgt. Amy Younger / U.S. Air Force / AP

Генерал-лейтенант армии США Джонатан Брага встречается с генерал-майором Муссой Салау Барму, июнь 2023

Фото: Staff Sgt. Amy Younger / U.S. Air Force / AP

По мнению господина Барму, принятые меры помогут избежать «всеобщей неожиданности», а также обеспечить адекватный ответ. «С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности»,— сказано в радиосообщении начальника генштаба (цитата по «РИА Новости»).

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Нигерские военные грозились убить господина Базума в случае интервенции, но в итоге решили его судить. На военных аэродромах стран ЭКОВАС ведется подготовка к интервенции. Сегодня, 26 августа, военные Нигера выслали посла Франции.

О ситуации в стране — в публикации «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Лаура Кеффер

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