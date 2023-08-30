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Коммерсантъ FM
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Мятежники Нигера потребовали вывести французские войска до 3 сентября

«Национальный совет по защите отечества», созданный совершившими переворот в Нигере военными, потребовал вывода французских войск из страны до 3 сентября, сообщил телеканал Sky News Arabia. Ранее организаторы мятежа предоставили им 30 дней на вывод войск.

По данным телеканала, до конца недели сторонники мятежников планируют устроить бессрочную акцию с требованием к французским войскам покинуть Нигер. Некоторые просят новое правительство отключить подачу электричества и воды на французскую базу, а также прекратить поставки продовольствия. В стране дислоцировано около 1,5 французских военных.

Сегодня, 30 августа, телеканал Al-Arabiya сообщил, что организаторы мятежа в Нигере объявили об отмене всех соглашений по безопасности и военным вопросам с Францией. 26 августа от французского посла Сильвена Итте потребовали покинуть страну, поскольку он отказался встретиться с назначенными военными министром иностранных дел Нигера.

Об отстранении президента Нигера Мохамеда Базума военные президентской гвардии сообщили 27 июля. Позднее их поддержало командование армии. 19 августа лидер мятежников Абдурахман Чиани объявил о начале трехлетнего переходного периода.

Подробнее о ситуации в Нигере читайте в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Лусине Баласян

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