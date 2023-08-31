США ввели санкции против российской компании «Интеллект»

Минфин США внес зарегистрированную в Москве компанию «Интеллект» в санкционный список в рамках ограничений против КНДР. Под санкции также попали аффилированный с компанией россиянин Сергей Козлов и проживающий в Москве уроженец Пхеньяна Чон Чжин Ён.

О введении санкций сообщается в справке на сайте Минфина США. Ограничения заморозят активы компании в США и запретят американским гражданам и компаниям вести бизнес с ее представителями.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби говорил, что США введут новые санкции против России и КНДР в ответ на наращивание военно-технического сотрудничества двух стран. По словам Джона Кирби, санкции нужны, поскольку Россия планирует получить от КНДР необходимое ей сырье для оборонно-промышленного комплекса.

В конце июля министр обороны Сергей Шойгу посетил Северную Корею. Это был первый визит российской делегации в КНДР с 2020 года. Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын были на выставке вооружений в Пхеньяне. После переговоров Ким Чен Ын подтвердил планы по развитию военно-оборонного сотрудничества с Россией.

Анастасия Ларина