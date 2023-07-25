Шойгу прилетел в КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Северную Корею. Кадры начала визита распространило Минобороны РФ.

Господина Шойгу в аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна встретил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам с ротой почетного караула. «Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами»,— говорится в сообщении российского ведомства в Telegram.

Российская делегация намерена принять участие в мероприятиях, «посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов», говорится в сообщении Минобороны. В справке Минобороны РФ об итогах Корейской войны говорится, что она «не принесла лавров победы ни КНДР, ни Южной Корее», а соглашение о перемирии «не решило проблему создания единого корейского государства».

Корейская война длилась с 1950 по 1953 год. На стороне Южной Кореи воевала коалиция из 17 государств во главе с США, КНДР поддерживали Китай и Советский Союз. Погибло больше 1 млн человек. Формально конфликт не урегулирован до сих пор. По итогам войны часть территории Юга, включая крупный город Кэсон, отошла Северу, а часть территории Севера, включая одну из вилл Ким Ир Сена у городка Сокчхо,— Югу. Корейский полуостров до сих пор разделен по линии, определенной в 1953 году.

Визит был анонсирован заранее. Господин Шойгу пробудет в Северной Корее до 27 июля.

Об итогах Корейской войны — в материале «Ъ» «Несколько летчиков попаданиями в эту щель были убиты».