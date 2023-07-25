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Коммерсантъ FM
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Шойгу прилетел в КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Северную Корею. Кадры начала визита распространило Минобороны РФ.

Господина Шойгу в аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна встретил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам с ротой почетного караула. «Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами»,— говорится в сообщении российского ведомства в Telegram.

Российская делегация намерена принять участие в мероприятиях, «посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов», говорится в сообщении Минобороны. В справке Минобороны РФ об итогах Корейской войны говорится, что она «не принесла лавров победы ни КНДР, ни Южной Корее», а соглашение о перемирии «не решило проблему создания единого корейского государства».

Корейская война длилась с 1950 по 1953 год. На стороне Южной Кореи воевала коалиция из 17 государств во главе с США, КНДР поддерживали Китай и Советский Союз. Погибло больше 1 млн человек. Формально конфликт не урегулирован до сих пор. По итогам войны часть территории Юга, включая крупный город Кэсон, отошла Северу, а часть территории Севера, включая одну из вилл Ким Ир Сена у городка Сокчхо,— Югу. Корейский полуостров до сих пор разделен по линии, определенной в 1953 году.

Визит был анонсирован заранее. Господин Шойгу пробудет в Северной Корее до 27 июля.

Об итогах Корейской войны — в материале «Ъ» «Несколько летчиков попаданиями в эту щель были убиты».

Фотогалерея

Война двух Корей

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До Второй мировой войны Корея была колонией Японии. После 1945 года на Корейском полуострове образовались два государства, граница между которыми проходила по 38-й параллели (демаркационной линии, на которой в 1945 году встретились советские и американские войска)

До Второй мировой войны Корея была колонией Японии. После 1945 года на Корейском полуострове образовались два государства, граница между которыми проходила по 38-й параллели (демаркационной линии, на которой в 1945 году встретились советские и американские войска)

Фото: AP

25 июня 1950 года армия КНДР (численностью около 130 тыс. человек, 258 танков) начала наступление на юг

25 июня 1950 года армия КНДР (численностью около 130 тыс. человек, 258 танков) начала наступление на юг

Фото: AP

28 июня был взят Сеул, южнокорейские войска (100 тыс. человек) отступали &lt;br>На фото американские десантные корабли в порту Инчхона

28 июня был взят Сеул, южнокорейские войска (100 тыс. человек) отступали
На фото американские десантные корабли в порту Инчхона

Фото: US Navy

Со стороны Юга в войне принимали участие Южная Корея, США, Великобритания и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН. В состав северной коалиции входили Северная Корея, Китай (неофициально — в качестве соединений «китайских народных добровольцев») и СССР (посредством неофициального финансирования и военных специалистов)

Со стороны Юга в войне принимали участие Южная Корея, США, Великобритания и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН. В состав северной коалиции входили Северная Корея, Китай (неофициально — в качестве соединений «китайских народных добровольцев») и СССР (посредством неофициального финансирования и военных специалистов)

Фото: AP

Часто этот конфликт времен Холодной войны рассматривался как опосредованная война США и их союзников против сил КНР и СССР &lt;br>На фото: солдаты армии Северной Кореи

Часто этот конфликт времен Холодной войны рассматривался как опосредованная война США и их союзников против сил КНР и СССР
На фото: солдаты армии Северной Кореи

Фото: AP

К началу войны в войсках КНДР находились 148 советских военных советников (в дальнейшем их число колебалось от 130 до 240). Еще 4300 военных специалистов занимались обеспечением боевых действий. До тысячи советских военных советников находились в Китае (всего в войне приняли участие, по оценкам, до 40 тыс. советских военнослужащих)

К началу войны в войсках КНДР находились 148 советских военных советников (в дальнейшем их число колебалось от 130 до 240). Еще 4300 военных специалистов занимались обеспечением боевых действий. До тысячи советских военных советников находились в Китае (всего в войне приняли участие, по оценкам, до 40 тыс. советских военнослужащих)

Фото: AP

25-30 июня на чрезвычайной сессии Совета безопасности ООН КНДР была объявлена агрессором. К августу она заняла 90% территории полуострова &lt;br>На фото: истребители КНДР

25-30 июня на чрезвычайной сессии Совета безопасности ООН КНДР была объявлена агрессором. К августу она заняла 90% территории полуострова
На фото: истребители КНДР

Фото: AP

Осенью 1950 года войскам ООН под командованием генерала Дугласа Макартура удалось перехватить инициативу и, высадив 15 сентября 1950 года морской десант в тылу войск КНДР, освободить Сеул

Осенью 1950 года войскам ООН под командованием генерала Дугласа Макартура удалось перехватить инициативу и, высадив 15 сентября 1950 года морской десант в тылу войск КНДР, освободить Сеул

Фото: AP

Командующий войсками ООН генерал Дуглас Макартур

Командующий войсками ООН генерал Дуглас Макартур

Фото: AP / U.S. Dept. of Defense

В октябре США и союзники продолжали продвигаться на север, захватив Пхеньян и выйдя к границе с Китаем. В конце октября в войну вступили войска КНР (численностью до 1 млн человек), которые отбросили части ООН назад

В октябре США и союзники продолжали продвигаться на север, захватив Пхеньян и выйдя к границе с Китаем. В конце октября в войну вступили войска КНР (численностью до 1 млн человек), которые отбросили части ООН назад

Фото: AP

8 октября 1950 года два истребителя-бомбардировщика F-80 нанесли штурмовой удар по аэродрому Сухая речка ВВС Тихоокеанского флота, расположенному в нескольких десятках километров от Владивостока

8 октября 1950 года два истребителя-бомбардировщика F-80 нанесли штурмовой удар по аэродрому Сухая речка ВВС Тихоокеанского флота, расположенному в нескольких десятках километров от Владивостока

Фото: AP / Charles Gorry

В связи с продвижением американских войск на север руководством СССР в ноябре было принято решение сформировать в Северо-Восточном Китае 64-й истребительный авиационный корпус. На то время в его составе было 209 самолетов, которые базировались на авиабазах Мукден, Аньшань, Аньдун, Мяогоу и Дапу. Все дивизии считались элитными и входили в состав авиации Московского военного округа, которым командовал Василий Сталин

В связи с продвижением американских войск на север руководством СССР в ноябре было принято решение сформировать в Северо-Восточном Китае 64-й истребительный авиационный корпус. На то время в его составе было 209 самолетов, которые базировались на авиабазах Мукден, Аньшань, Аньдун, Мяогоу и Дапу. Все дивизии считались элитными и входили в состав авиации Московского военного округа, которым командовал Василий Сталин

Фото: AP

Состав корпуса и количество самолетов не были постоянными. Смена частей и соединений происходила, как правило, после 8-14 месяцев их пребывания в зоне военных действий. Всего в составе корпуса побывали 12 истребительных авиадивизий (одной из них командовал трижды Герой Советского Союза полковник Иван Кожедуб). Общая численность личного состава корпуса составляла 26 тыс. человек. На вооружении первоначально имелись истребители МиГ-15, Як-11 и Ла-9, в дальнейшем их сменили МиГ-15бис

Состав корпуса и количество самолетов не были постоянными. Смена частей и соединений происходила, как правило, после 8-14 месяцев их пребывания в зоне военных действий. Всего в составе корпуса побывали 12 истребительных авиадивизий (одной из них командовал трижды Герой Советского Союза полковник Иван Кожедуб). Общая численность личного состава корпуса составляла 26 тыс. человек. На вооружении первоначально имелись истребители МиГ-15, Як-11 и Ла-9, в дальнейшем их сменили МиГ-15бис

Фото: AP

Численность боевой авиации США и союзников в регионе составляла более 200 бомбардировщиков (в том числе 100 B-29 Superfortress), до 600 истребителей, около 800 самолетов морской авиации разных типов — всего 1650 самолетов. Авиация ООН базировалась на Корейском полуострове, Японском архипелаге, а также на семи авианосцах

Численность боевой авиации США и союзников в регионе составляла более 200 бомбардировщиков (в том числе 100 B-29 Superfortress), до 600 истребителей, около 800 самолетов морской авиации разных типов — всего 1650 самолетов. Авиация ООН базировалась на Корейском полуострове, Японском архипелаге, а также на семи авианосцах

Фото: AP

В течение 1951 года войска КНДР и КНР дважды захватывали Сеул и отступали. К концу 1951 года линия фронта стабилизировалась по 38-й параллели

В течение 1951 года войска КНДР и КНР дважды захватывали Сеул и отступали. К концу 1951 года линия фронта стабилизировалась по 38-й параллели

Фото: AP

Все это время велись активные действия штурмовой и бомбардировочной авиации ВВС США, которая выводила из строя коммуникации и промышленные центры КНДР, нанося ощутимый ущерб

Все это время велись активные действия штурмовой и бомбардировочной авиации ВВС США, которая выводила из строя коммуникации и промышленные центры КНДР, нанося ощутимый ущерб

Фото: AP

За время войны, по оценкам, количество погибших со стороны сил ООН составило 40 тыс. человек, со стороны Южной Кореи — 137 тыс. человек, со стороны КНДР — 112 тыс. человек, со стороны КНР — 60 тыс. человек, со стороны СССР — 262 человека

За время войны, по оценкам, количество погибших со стороны сил ООН составило 40 тыс. человек, со стороны Южной Кореи — 137 тыс. человек, со стороны КНДР — 112 тыс. человек, со стороны КНР — 60 тыс. человек, со стороны СССР — 262 человека

Фото: AP / National Archives, Major Abbott/U.S. Army, File

В 1952 году на фронте наступило затишье, однако ВВС ООН подвергали Северную Корею интенсивным бомбардировкам, практически полностью уничтожив промышленность страны

В 1952 году на фронте наступило затишье, однако ВВС ООН подвергали Северную Корею интенсивным бомбардировкам, практически полностью уничтожив промышленность страны

Фото: AP / Gene Herrick

Одновременно проводилась морская блокада КНДР

Одновременно проводилась морская блокада КНДР

Фото: AP / DOD

Известны случаи, когда мирных женщин заставляли переправлять оружие и боеприпасы для солдат северокорейской армии&lt;br> На фото: американские военные обыскивают женщин, подозреваемых в пособничестве армии КНДР

Известны случаи, когда мирных женщин заставляли переправлять оружие и боеприпасы для солдат северокорейской армии
На фото: американские военные обыскивают женщин, подозреваемых в пособничестве армии КНДР

Фото: AP / Gene Herrick

Во второй половине 1952 года СССР начал перебрасывать войска на Дальний Восток; части ДальВО приводились в полную боеготовность. В случае войны с США 12 дивизий ВДВ должны были перейти границу Штатов и за 16 дней выйти на рубеж Солт-Лейк-Сити — Чикаго &lt;br>На фото: тела мирных жителей Южной Кореи

Во второй половине 1952 года СССР начал перебрасывать войска на Дальний Восток; части ДальВО приводились в полную боеготовность. В случае войны с США 12 дивизий ВДВ должны были перейти границу Штатов и за 16 дней выйти на рубеж Солт-Лейк-Сити — Чикаго
На фото: тела мирных жителей Южной Кореи

Фото: AP / James Pringle

Известно, что 7-й флот ВМС США и стратегическая авиация готовились нанести удар по СССР (в том числе атомный)

Известно, что 7-й флот ВМС США и стратегическая авиация готовились нанести удар по СССР (в том числе атомный)

Фото: AP / Max Desfor

К концу 1952 года напряженность в отношениях СССР и США несколько спала, войска были отведены от границ

К концу 1952 года напряженность в отношениях СССР и США несколько спала, войска были отведены от границ

Фото: AP / Gene Herrick

В 1952 году, комментируя американское военное присутствие в войне, президент США Гарри Трумэн заявил: «Мы сражаемся в Корее для того, чтобы нам не пришлось воевать в Уичите, в Чикаго, в Новом Орлеане или в бухте Сан-Франциско»

В 1952 году, комментируя американское военное присутствие в войне, президент США Гарри Трумэн заявил: «Мы сражаемся в Корее для того, чтобы нам не пришлось воевать в Уичите, в Чикаго, в Новом Орлеане или в бухте Сан-Франциско»

Фото: Corporal Peter McDonald / USMC

В военной истории особо изучаются массовые столкновения советских МиГ-15 с B-29 в конце октября 1951 года. Только 30 октября 1951 года в воздушном бою было сбито 12 бомбардировщиков В-29 и четыре истребителя F-84

В военной истории особо изучаются массовые столкновения советских МиГ-15 с B-29 в конце октября 1951 года. Только 30 октября 1951 года в воздушном бою было сбито 12 бомбардировщиков В-29 и четыре истребителя F-84

Фото: AP / MD

Корейская война стала первым вооруженным конфликтом Холодной войны и создала модель локальной войны, когда две сверхдержавы воюют на ограниченной территории без применения ядерного оружия

Корейская война стала первым вооруженным конфликтом Холодной войны и создала модель локальной войны, когда две сверхдержавы воюют на ограниченной территории без применения ядерного оружия

Фото: AP

Война в Корее была отмечена серьезными нарушениями прав человека с обеих сторон: и северокорейские, и южнокорейские войска часто прибегали к пыткам и казням военнопленных, убивали раненых солдат противника, а войска Севера проводили массовые казни мирных жителей в захваченных поселениях

Война в Корее была отмечена серьезными нарушениями прав человека с обеих сторон: и северокорейские, и южнокорейские войска часто прибегали к пыткам и казням военнопленных, убивали раненых солдат противника, а войска Севера проводили массовые казни мирных жителей в захваченных поселениях

Фото: AP / Max Desfor

В результате корейской войны было разрушено более 80% промышленной и транспортной инфраструктуры обоих государств, три четверти правительственных учреждений, около половины всего жилищного фонда

В результате корейской войны было разрушено более 80% промышленной и транспортной инфраструктуры обоих государств, три четверти правительственных учреждений, около половины всего жилищного фонда

Фото: AP

Развязывание Корейской войны убедило западных лидеров в том, что коммунистические режимы представляют для них серьезную угрозу. США пытались убедить их (включая ФРГ) в необходимости укреплять оборону и преуспели в этом

Развязывание Корейской войны убедило западных лидеров в том, что коммунистические режимы представляют для них серьезную угрозу. США пытались убедить их (включая ФРГ) в необходимости укреплять оборону и преуспели в этом

Фото: AP

Корейская война вывела Холодную войну, в то время больше связывавшуюся с конфронтацией между СССР и некоторыми странами Европы, в новую, более острую фазу противостояния

Корейская война вывела Холодную войну, в то время больше связывавшуюся с конфронтацией между СССР и некоторыми странами Европы, в новую, более острую фазу противостояния

Фото: AP

В начале 1953 года стало ясно, что добиться победы путем бомбардировок КНДР невозможно, а все сухопутные наступления обеих сторон оказывались неудачными

В начале 1953 года стало ясно, что добиться победы путем бомбардировок КНДР невозможно, а все сухопутные наступления обеих сторон оказывались неудачными

Фото: AP / R. H. Morier

27 июля 1953 года война завершилась — было подписано соглашение о перемирии, однако мирный договор между КНДР и Южной Кореей не заключен до сих пор

27 июля 1953 года война завершилась — было подписано соглашение о перемирии, однако мирный договор между КНДР и Южной Кореей не заключен до сих пор

Фото: AP

В результате войны экономика КНДР и Южной Кореи была разрушена, ни одна сторона не добилась ощутимых территориальных и военных успехов

В результате войны экономика КНДР и Южной Кореи была разрушена, ни одна сторона не добилась ощутимых территориальных и военных успехов

Фото: AP / George Sweers

Картина Пабло Пикассо «Резня в Корее» (1951 года) отражает зверства военных против мирного населения, имевшие место во время Корейской войны. Известно, что в Южной Корее картина была сочтена антиамериканской и долгое время после войны запрещалась к показу (вплоть до 1990-х годов)

Картина Пабло Пикассо «Резня в Корее» (1951 года) отражает зверства военных против мирного населения, имевшие место во время Корейской войны. Известно, что в Южной Корее картина была сочтена антиамериканской и долгое время после войны запрещалась к показу (вплоть до 1990-х годов)

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До Второй мировой войны Корея была колонией Японии. После 1945 года на Корейском полуострове образовались два государства, граница между которыми проходила по 38-й параллели (демаркационной линии, на которой в 1945 году встретились советские и американские войска)

Фото: AP

25 июня 1950 года армия КНДР (численностью около 130 тыс. человек, 258 танков) начала наступление на юг

Фото: AP

28 июня был взят Сеул, южнокорейские войска (100 тыс. человек) отступали
На фото американские десантные корабли в порту Инчхона

Фото: US Navy

Со стороны Юга в войне принимали участие Южная Корея, США, Великобритания и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН. В состав северной коалиции входили Северная Корея, Китай (неофициально — в качестве соединений «китайских народных добровольцев») и СССР (посредством неофициального финансирования и военных специалистов)

Фото: AP

Часто этот конфликт времен Холодной войны рассматривался как опосредованная война США и их союзников против сил КНР и СССР
На фото: солдаты армии Северной Кореи

Фото: AP

К началу войны в войсках КНДР находились 148 советских военных советников (в дальнейшем их число колебалось от 130 до 240). Еще 4300 военных специалистов занимались обеспечением боевых действий. До тысячи советских военных советников находились в Китае (всего в войне приняли участие, по оценкам, до 40 тыс. советских военнослужащих)

Фото: AP

25-30 июня на чрезвычайной сессии Совета безопасности ООН КНДР была объявлена агрессором. К августу она заняла 90% территории полуострова
На фото: истребители КНДР

Фото: AP

Осенью 1950 года войскам ООН под командованием генерала Дугласа Макартура удалось перехватить инициативу и, высадив 15 сентября 1950 года морской десант в тылу войск КНДР, освободить Сеул

Фото: AP

Командующий войсками ООН генерал Дуглас Макартур

Фото: AP / U.S. Dept. of Defense

В октябре США и союзники продолжали продвигаться на север, захватив Пхеньян и выйдя к границе с Китаем. В конце октября в войну вступили войска КНР (численностью до 1 млн человек), которые отбросили части ООН назад

Фото: AP

8 октября 1950 года два истребителя-бомбардировщика F-80 нанесли штурмовой удар по аэродрому Сухая речка ВВС Тихоокеанского флота, расположенному в нескольких десятках километров от Владивостока

Фото: AP / Charles Gorry

В связи с продвижением американских войск на север руководством СССР в ноябре было принято решение сформировать в Северо-Восточном Китае 64-й истребительный авиационный корпус. На то время в его составе было 209 самолетов, которые базировались на авиабазах Мукден, Аньшань, Аньдун, Мяогоу и Дапу. Все дивизии считались элитными и входили в состав авиации Московского военного округа, которым командовал Василий Сталин

Фото: AP

Состав корпуса и количество самолетов не были постоянными. Смена частей и соединений происходила, как правило, после 8-14 месяцев их пребывания в зоне военных действий. Всего в составе корпуса побывали 12 истребительных авиадивизий (одной из них командовал трижды Герой Советского Союза полковник Иван Кожедуб). Общая численность личного состава корпуса составляла 26 тыс. человек. На вооружении первоначально имелись истребители МиГ-15, Як-11 и Ла-9, в дальнейшем их сменили МиГ-15бис

Фото: AP

Численность боевой авиации США и союзников в регионе составляла более 200 бомбардировщиков (в том числе 100 B-29 Superfortress), до 600 истребителей, около 800 самолетов морской авиации разных типов — всего 1650 самолетов. Авиация ООН базировалась на Корейском полуострове, Японском архипелаге, а также на семи авианосцах

Фото: AP

В течение 1951 года войска КНДР и КНР дважды захватывали Сеул и отступали. К концу 1951 года линия фронта стабилизировалась по 38-й параллели

Фото: AP

Все это время велись активные действия штурмовой и бомбардировочной авиации ВВС США, которая выводила из строя коммуникации и промышленные центры КНДР, нанося ощутимый ущерб

Фото: AP

За время войны, по оценкам, количество погибших со стороны сил ООН составило 40 тыс. человек, со стороны Южной Кореи — 137 тыс. человек, со стороны КНДР — 112 тыс. человек, со стороны КНР — 60 тыс. человек, со стороны СССР — 262 человека

Фото: AP / National Archives, Major Abbott/U.S. Army, File

В 1952 году на фронте наступило затишье, однако ВВС ООН подвергали Северную Корею интенсивным бомбардировкам, практически полностью уничтожив промышленность страны

Фото: AP / Gene Herrick

Одновременно проводилась морская блокада КНДР

Фото: AP / DOD

Известны случаи, когда мирных женщин заставляли переправлять оружие и боеприпасы для солдат северокорейской армии
На фото: американские военные обыскивают женщин, подозреваемых в пособничестве армии КНДР

Фото: AP / Gene Herrick

Во второй половине 1952 года СССР начал перебрасывать войска на Дальний Восток; части ДальВО приводились в полную боеготовность. В случае войны с США 12 дивизий ВДВ должны были перейти границу Штатов и за 16 дней выйти на рубеж Солт-Лейк-Сити — Чикаго
На фото: тела мирных жителей Южной Кореи

Фото: AP / James Pringle

Известно, что 7-й флот ВМС США и стратегическая авиация готовились нанести удар по СССР (в том числе атомный)

Фото: AP / Max Desfor

К концу 1952 года напряженность в отношениях СССР и США несколько спала, войска были отведены от границ

Фото: AP / Gene Herrick

В 1952 году, комментируя американское военное присутствие в войне, президент США Гарри Трумэн заявил: «Мы сражаемся в Корее для того, чтобы нам не пришлось воевать в Уичите, в Чикаго, в Новом Орлеане или в бухте Сан-Франциско»

Фото: Corporal Peter McDonald / USMC

В военной истории особо изучаются массовые столкновения советских МиГ-15 с B-29 в конце октября 1951 года. Только 30 октября 1951 года в воздушном бою было сбито 12 бомбардировщиков В-29 и четыре истребителя F-84

Фото: AP / MD

Корейская война стала первым вооруженным конфликтом Холодной войны и создала модель локальной войны, когда две сверхдержавы воюют на ограниченной территории без применения ядерного оружия

Фото: AP

Война в Корее была отмечена серьезными нарушениями прав человека с обеих сторон: и северокорейские, и южнокорейские войска часто прибегали к пыткам и казням военнопленных, убивали раненых солдат противника, а войска Севера проводили массовые казни мирных жителей в захваченных поселениях

Фото: AP / Max Desfor

В результате корейской войны было разрушено более 80% промышленной и транспортной инфраструктуры обоих государств, три четверти правительственных учреждений, около половины всего жилищного фонда

Фото: AP

Развязывание Корейской войны убедило западных лидеров в том, что коммунистические режимы представляют для них серьезную угрозу. США пытались убедить их (включая ФРГ) в необходимости укреплять оборону и преуспели в этом

Фото: AP

Корейская война вывела Холодную войну, в то время больше связывавшуюся с конфронтацией между СССР и некоторыми странами Европы, в новую, более острую фазу противостояния

Фото: AP

В начале 1953 года стало ясно, что добиться победы путем бомбардировок КНДР невозможно, а все сухопутные наступления обеих сторон оказывались неудачными

Фото: AP / R. H. Morier

27 июля 1953 года война завершилась — было подписано соглашение о перемирии, однако мирный договор между КНДР и Южной Кореей не заключен до сих пор

Фото: AP

В результате войны экономика КНДР и Южной Кореи была разрушена, ни одна сторона не добилась ощутимых территориальных и военных успехов

Фото: AP / George Sweers

Картина Пабло Пикассо «Резня в Корее» (1951 года) отражает зверства военных против мирного населения, имевшие место во время Корейской войны. Известно, что в Южной Корее картина была сочтена антиамериканской и долгое время после войны запрещалась к показу (вплоть до 1990-х годов)

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