США сообщили о продвижении переговоров России и КНДР по вооружениям и пообещали санкции

Белый дом планирует ввести новые санкции против России и КНДР в ответ на наращивание военно-технического сотрудничества между странами. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По информации администрации США, переговоры между Россией и КНДР о поставках вооружений серьезно продвинулись. Как сообщил господин Кирби, Москва планирует получить от Пхеньяна сырье для помощи оборонно-промышленному комплексу и значительный объем военных средств. Он не привел подробности.

«Мы предпринимаем конкретные действия, выявляя и вводя санкции против физических и юридических лиц, способствующих сделкам по продаже оружия между этими двумя странами. Мы будем продолжать выявлять, раскрывать и пресекать попытки России приобрести военные средства у КНДР и у любого другого государства, готового поддержать ее войну на Украине»,— сказал Джон Кирби (цитата по ТАСС).

В конце июля российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетила Северную Корею. Это был первый визит делегации из России в КНДР с 2020 года. Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын посетили выставку вооружений в Пхеньяне, где осмотрели межконтинентальные баллистические ракеты, их мобильные пусковые установки, а также танки и бронетехнику. Позже глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что Ким Чен Ын подтвердил планы по развитию военно-оборонного сотрудничества с Россией.

Подробнее о визите Сергея Шойгу в Пхеньян — в публикации «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Олеся Павленко