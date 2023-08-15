Ким Чен Ын намерен развивать оборонное сотрудничество с Россией

Председатель КНДР Ким Чен Ын подтвердил намерение развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны. Об этом заявил министр обороны страны Кан Сун Нам. Его обращение представил атташе по вопросам обороны при посольстве КНДР в Москве на XI Московской конференции по международной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Чен Ын

Фото: ЦТАК Ким Чен Ын

Фото: ЦТАК

«Председатель государственных дел КНДР неоднократно встречался с министром обороны Сергеем Шойгу, озвучил оценку и принципиальную позицию по резко изменяющейся обстановке обеспечения международной безопасности и военно-политической ситуации на Корейском полуострове и подчеркнул намерение дальше развивать стратегическое взаимодействие между двумя странами в сфере оборонной безопасности»,— говорится в обращении (цитата по ТАСС).

В конце июля высокопоставленная российская делегация, возглавляемая Сергеем Шойгу, посетила Северную Корею. Это был первый визит делегации из России в КНДР с 2020 года. В ходе визита министр обороны России и Ким Чен Ын посетили выставку вооружений в Пхеньяне. Они осмотрели в том числе межконтинентальные баллистические ракеты, их мобильные пусковые установки, а также танки и бронетехнику.

Подробнее о визите Сергея Шойгу в Пхеньян — в материале «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Милена Костерева