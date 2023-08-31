WSJ описала, как Пригожин маскировал свои самолеты и уклонялся от слежки

Погибший в конце августа основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин использовал несколько частных самолетов для перелетов в Сирию, Ливию или через Сахару. Все воздушные суда были оборудованы средствами маскировки и уклонения от слежки, в том числе разбившийся в Тверской области Embraer Legacy 600. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на офицеров российских ВВС в отставке и сотрудников «Вагнера», а также чиновников в Африке и на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно материалу WSJ, за несколько лет до катастрофы Евгений Пригожин и его команда приняли тщательно продуманные меры для маскировки планов полетов. Так, по данным издания, самолеты основателя ЧВК «Вагнер», вылетающие с подмосковного военного аэродрома Чкаловский или близлежащих гражданских аэропортов, регулярно выключали передающие сигналы транспондеры, пропадая с радаров.

Члены экипажей самолетов, по данным издания, имели при себе поддельные паспорта, а списки зарегистрированных на борту пассажиров менялись непосредственно перед взлетом. Кроме того, пишет WSJ, в середине полета по радиосвязи с борта сообщали диспетчеру воздушного движения о внезапной смене пункта назначения.

WSJ также изучил данные Flightradar24, из которых следует, что Евгений Пригожин иногда менял два или три разных самолета во время одной поездки в африканские страны, где работала ЧВК «Вагнер». По данным издания, перед посадкой господин Пригожин обычно обсуждал со своей командой, насколько тесно наземный персонал будет взаимодействовать с самолетом.

Собеседники издания рассказали, что Евгений Пригожин часто проводил свои встречи переодетым или в самолете на взлетно-посадочной полосе на случай захвата и необходимости быстро скрыться. В октябре 2022 года основатель ЧВК «Вагнер» прилетел на авиабазу в восточной Ливии, чтобы встретиться с лидером ливийского ополчения Халифой Хафтаром. По данным WSJ, Евгений Пригожин был одет в военную форму, на нем были темные очки и густая накладная борода.

По словам источников, после попытки мятежа господин Пригожин перестал использовать военные аэродромы при полетах внутри России. Согласно информации издания, он также перестал использовать самолеты МЧС. Один из последних вылетов в Африку в августе он совершил из подмосковного аэропорта, добавив себя в список пассажиров незадолго до взлета, пишет WSJ.

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого был Евгений Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. В самолете также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. СКР возбудил дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Международное расследование крушения самолета Евгения Пригожина не планируется. Основателя ЧВК «Вагнер» похоронили 29 августа на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга в «закрытом формате».

Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».