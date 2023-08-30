Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МАК решил не расследовать причины крушения самолета Пригожина

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что не проводит расследование авиакатастрофы с самолетом Embraer Legacy в Тверской области 23 августа, в которой погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В сообщении МАК отмечается, что комитет также не комментирует обстоятельства крушения самолета.

Фото с места крушения бизнес-джета Embraer Legacy

Фото с места крушения бизнес-джета Embraer Legacy

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото с места крушения бизнес-джета Embraer Legacy

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На сайте МАК в разделе «направления деятельности» говорится, что комитет «расследует все авиационные происшествия с воздушными судами государств—участников Соглашения как на их территориях, так и за их пределами, а также в рамках соглашений, заключенных с другими государствами».

В МАК входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Организация сотрудничает с другими странами в рамках ИКАО, ИАТА, EASA, ЕврАзЭС и других мировых союзов.

Ранее сегодня, 30 августа, бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA) сообщил, что МАК уведомил центр о том, что «на данный момент» не собирается расследовать крушение самолета Embraer по международным правилам. Как сообщили в центре, в своем ответе МАК сослался на п. 13 правил Международной организации гражданской авиации (ИКАО): если ЧП произошло на внутреннем рейсе, на него не распространяются международные нормы. В свою очередь, производитель самолета бразильская Embraer и CENIPA хотели бы международного расследования, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Позже в Кремле подтвердили, что международное расследование крушения самолета Евгения Пригожина проводить не планируется. В Кремле будут руководствоваться выводами Следственного комитета России, который ведет расследование в рамках уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Об авиакатастрофе — в публикации «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...