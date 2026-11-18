Кто заработал на отставке главы Nvidia после скандала?
Обзор иностранной прессы
Акции Nvidia растут, несмотря на отказ совета директоров вернуть Дженсена Хуанга. Накануне компания опубликовала первый финансовый отчет после скандальной отставки своего бывшего главы. В третьем квартале 2026 года выручка технокорпорации достигла почти $116 млрд. Это на $7 млрд больше, чем прогнозировали аналитики. Сразу после публикации отчета акции прибавили около 4%. Позднее котировки снизились — на премаркете бумаги технокорпорации растут на 2,5%. Прогноз на следующий квартал также оказался выше ожиданий экспертов. При этом опасения инвесторов сохраняются. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
0:00
0:00
Новый риск — расследование американской Комиссии по ценным бумагам и биржам. В конце октября 2026-го СМИ сообщили об интимной связи Дженсена Хуанга с однофамилицей — Элис. Как следует из утечек, она, возможно, работала на китайское правительство. Американские спецслужбы стали подозревать гендиректора корпорации в передаче технологических секретов Пекину.
Около года Nvidia была крупнейшей публичной компанией в мире по капитализации. Но всего за несколько суток пальма первенства вернулась к Apple. Акции потеряли около трети. Масла в огонь подлила отставка Дженсена Хуанга. Он занимал пост гендиректора с 1993 года. Временной главой корпорации стала Колетт Кресс — финансовый директор Nvidia. Инвесторы не уверены, что под ее руководством компания продолжит быть №1 в сфере ИИ. По словам аналитиков, опрошенных Reuters, также неясно, кто возглавит Nvidia на постоянной основе. Собеседники агентства прогнозируют, что вопрос останется нерешенным до начала 2027 года.
Сам Хуанг заявил, что готов вернуться в корпорацию, если совет директоров сочтет это необходимым. Бывший топ-менеджер впервые дал публичный комментарий после отставки, отмечает Wall Street Journal. Впрочем, как выяснило издание, новое руководство Nvidia уже сообщило инвесторам, что возвращение Хуанга не рассматривается. Участников фондового рынка эта информация может встревожить. В последние годы компания заключила сделки на сотни миллиардов долларов. Во многом благодаря личному участию гендиректора в переговорах. Теперь же расширение круга партнеров Nvidia повисло в воздухе.
При этом отставка Хуанга может повлечь за собой и другие кадровые перестановки. Все дело в расследовании американской Комиссии по ценным бумагам и биржам. Регулятор подозревает Nvidia в недостаточном раскрытии информации. Речь, например, идет о поставках чипов в Китай в обход экспортных ограничений, пишет Bloomberg. Таким образом корпорация незаконно увеличивала выручку, и это могло ввести инвесторов в заблуждение. По законам США, в худшем случае Nvidia могут заставить вернуть часть денег. А топ-менеджеров, которые знали о нелегальных сделках — уволить.
Тем временем Дженсен Хуанг согласился дать показания в Конгрессе. К этому его призывал глава американского Минфина Скотт Бессент. 1-го декабря бывший гендиректор Nvidia выступит в палате представителей. Там обсудят его связи с предполагаемой китайской шпионкой. После ожидаются слушания в банковском комитете Сената. На повестке — вопрос, как китайские компании могли получить доступ к передовым чипам для искусственного интеллекта.