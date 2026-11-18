Тем временем Дженсен Хуанг согласился дать показания в Конгрессе. К этому его призывал глава американского Минфина Скотт Бессент. 1-го декабря бывший гендиректор Nvidia выступит в палате представителей. Там обсудят его связи с предполагаемой китайской шпионкой. После ожидаются слушания в банковском комитете Сената. На повестке — вопрос, как китайские компании могли получить доступ к передовым чипам для искусственного интеллекта.