Основным драйвером роста выручки остался сегмент дата-центров ($107,6 млрд, рост на 110% в годовом выражении). На этот сегмент пришлось почти 93% от общего объема продаж. Существенный вклад в хорошие финансовые результаты внесла новая платформа Vera Rubin, поставки которой начались в третьем квартале. Выручка от продажи Vera Rubin составила почти $20 млрд.