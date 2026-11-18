Прибыль Nvidia за третий квартал выросла на 105% год к году
Компания Nvidia получила в третьем квартале текущего года выручку в $115,8 млрд. Это на 20% больше, чем в предыдущем квартале, и на 103% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании за третий квартал составила $65,3 млрд, на 9% больше, чем во втором квартале и на 105% — чем годом ранее.
Основным драйвером роста выручки остался сегмент дата-центров ($107,6 млрд, рост на 110% в годовом выражении). На этот сегмент пришлось почти 93% от общего объема продаж. Существенный вклад в хорошие финансовые результаты внесла новая платформа Vera Rubin, поставки которой начались в третьем квартале. Выручка от продажи Vera Rubin составила почти $20 млрд.
Комментируя квартальные результаты, временно исполняющая обязанности генерального директора и финансовый директор компании Колетт Кресс отметила, что Nvidia является «исключительным технологическим лидером, движимым неустанными инновациями». Компания увеличила ожидания по росту выручки на 2028 финансовый год до примерно 75%.
Ранее совет директоров также заявил, что не намерен возвращать бывшего главу компании Дженсена Хуанга.