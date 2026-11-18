В текущем сезоне Михаил Мальцев провел 22 матча, в которых забросил пять шайб и отдал пять голевых пасов. Иван Морозов в июле по своей инициативе расторг контракт со «Спартаком», однако права на хоккеиста остались за клубом. В августе 2025 года в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. Нападающий отбыл месячную дисквалификацию. В прошлом сезоне он провел 49 игр, в которых набрал 33 (13 голов + 20 передач) очка.