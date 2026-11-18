Хоккеисты Морозов и Мальцев обменяны из «Спартака» в «Металлург»
Нападающие Иван Морозов и Михаил Мальцев в результате обмена перешли из московского «Спартака» в магнитогорский «Металлург». Столичный клуб получил форвардов Руслана Исхакова и Игоря Нечаева, а также права на защитника Всеволода Комарова.
В текущем сезоне Михаил Мальцев провел 22 матча, в которых забросил пять шайб и отдал пять голевых пасов. Иван Морозов в июле по своей инициативе расторг контракт со «Спартаком», однако права на хоккеиста остались за клубом. В августе 2025 года в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. Нападающий отбыл месячную дисквалификацию. В прошлом сезоне он провел 49 игр, в которых набрал 33 (13 голов + 20 передач) очка.
Руслан Исхаков в 25 играх нынешнего регулярного чемпионата записал в свой актив 17 (8 + 9) результативных баллов. Игорь Нечаев забил шесть голов и отметился восемью голевыми передачами в 24 встречах.
По итогам 28 матчей «Спартак» набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» лидирует в Восточной конференции — на счету команды 41 балл в 28 матчах.