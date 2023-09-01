Прокатная десятка

31 августа в прокат вышел ряд фильмов, среди которых американская комедия «Джулс» с Беном Кингсли и немецкий боевик «Гонщики на драйве», где режиссером и исполнителем главной роли выступил Тиль Швайгер. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Джулс
- Режиссер: Марк Тёртлтауб
- В ролях: Бен Кингсли, Харриет Сэнсом Харрис, Джейн Кертин, Тедди Каньес, Нареа Кан
- Жанр: фантастика, драма, комедия / США / 87 мин.
- Слоган: «Вы не поверите, что только что врезалось в азалии Милтона»
- В прокате: с 31 августа
Обзор «Ъ-Weekend»: «Однажды посреди ночи Мильтона будят вспышки и грохот за окном. Выглянув в сад, дедушка убеждается, что прямо на его цветник спикировало не что-нибудь, а настоящая летающая тарелка. "Может, это все-таки старческое?" — думает главный герой и снова ложится спать. Но "альцгеймер" ни при чем: на утро тарелка все еще на месте, сколько бы над ним ни смеялись в службе спасения. Более того, из недр космолета выбирается наружу серо-синий пришелец неопределенного пола, и, значит, нужно налаживать отношения с инопланетным разумом. В этом Мильтону помогают раздражающе общительные бабушки-соседки Сэнди и Джойс.
Энтузиазм пенсионеров понятен: не так уж много приключений в одинокой, хоть и довольно благоустроенной старости. И трансгалактический гость, которого они нарекают Джулсом, вносит оживление в жизнь, объединяя стариков не хуже, чем когда-то залетный инопланетянин Стивена Спилберга объединял малолеток. Пенсионеры делятся с молчаливым гуманоидом своей грустью: молодость ушла, дети не звонят, а впереди бездна поглубже космической. И конечно, узнают интересные свойства пришельца: из земного он предпочитает питаться яблоками, микроволнами мозга может взорвать кому-нибудь на расстоянии голову, а говорить не умеет. Зато рисует котиков — именно они в количестве семи штук нужны ему для починки космического корабля и скорейшего вылета с гостеприимной планеты. Не спрашивайте, как работает кошачья тяга, тут тот самый случай, когда лучше самому все увидеть».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Сумасшедшая беспомощность».
Мой Хатико
- Режиссер: Сюй Ан
- В ролях: Фэн Сяоган, Хуан Сюн, Да Хуан, Джоан Чэнь, Бай Цзюйган
- Жанр: драма, семейный / Китай / 125 мин.
- Слоган: «Каждому нужен верный друг»
- В прокате: с 31 августа
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Начало 2000-х годов. Во время поездки за город с коллегами немолодой университетский преподаватель Чэнь подбирает на дороге грязного и испуганного щенка. Никто не соглашается взять песика себе, поэтому мужчине приходится втихаря принести его домой, хотя супруга терпеть не может собак. Пообещав, что найдет щенку новый дом, Чэнь тем не менее отказывает всем претендентам — так пес получает кличку Хатико и становится новым членом семьи».
Призрачная станция
- Режиссер: Чон Ён Ги
- В ролях: Ким Бо Ра, Ким Джэ Хён, Щин Со Юль, О Джин Сок
- Жанр: ужасы / Южная Корея, Япония / 80 мин.
- В прокате: с 31 августа
Обзор «Ъ-Weekend»: «Теплой летней ночью на станции метро "Оксу" молодой человек, ожидающий поезда в сторону дома, замечает пританцовывающую пьяную девушку. Платформа пуста, состав еще плутает где-то в подземном лабиринте, а молодому человеку весело: не каждую ночь кореянки отбрасывают социальную стыдливость в публичных — пускай и безлюдных затемно — местах. Он тут же делится примечательным событием в чате — и в пылу переписки не замечает, как девушка исчезает в неизвестном направлении. Решив проверить, куда пропала незнакомка, полуночный пассажир находит свою смерть, так и не дождавшись поезда. Из этой городской легенды, вошедшей в хоррор-альманах Хорана, автора пугающих вебтунов (корейских интернет-комиксов), и вырос фильм Чон Ён Ги…
Двигатель истории — журналистка На Ён (Ким Бо Ра), работающая в таблоиде, но мечтающая менять общество к лучшему. Начальство же больше интересуют просмотры и горячие темы, с которыми у молодой женщины нелады: невинная подборка "летних красавиц", щеголяющих стильными нарядами, оборачивается иском от трансженщины, которую На Ён запечатлела, приняв пьяный кивок за согласие. Теперь журналистке требуется несколько хитов, чтобы покрыть юридические расходы редакции,— и тут как нельзя кстати подворачивается самоубийство на станции "Оксу". Стоит ли говорить, что за ЧП стоит мощное проклятие, которым заражают случайных прохожих загадочные дети с порядковыми номерами».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Смертельные пронумерованные».
Гонщики на драйве
- Режиссер: Тиль Швайгер
- В ролях: Тиль Швайгер, Тина Руланд, Михаэль Кесслер, Луна Швайгер, Тим Оливер Шульц
- Жанр: боевик, комедия / Германия / 127 мин.
- Слоган: «Кто гонял в 90-е, тот умеет проблемы решать»
- В прокате: с 31 августа
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Безбашенный в прошлом гонщик Берти теперь — не очень успешный владелец автомастерской. Когда его бизнесу грозит банкротство, Берти решает принять участие в супер-заезде "Гонка поколений", сорвать там куш и поправить дела. И какая разница, если у него нет тачки, а молодняк наступает на пятки. Кто гонял в девяностые, умеет решать проблемы».
Заложники
- Режиссер: Нимрод Антал
- В ролях: Лиам Нисон, Нома Думезвени, Лилли Аспелл, Джек Чемпион, Эмбет Дэвидц
- Жанр: боевик, триллер, драма, криминал / Франция, Германия, Испания, США / 91 мин.
- В прокате: с 24 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Отношения с женой и детьми у Мэтта не очень ладятся — супруга недовольна тем, как мало внимания он им уделяет, направляя всю свою энергию на зарабатывание денег, сын бунтует против отцовского авторитета, да и дочка не слишком слушается папу. Очередное утро в их доме начинается со ссоры: когда Мэтт, прослушав новости о том, что какие-то неизвестные подорвали автомобиль в центре Берлина, собирается на работу, жена напоминает ему, что он обещал отвезти детей в школу и, конечно, об этом забыл.
После еще парочки скандалов все трое наконец усаживаются в машину. По дороге Мэтт демонстрирует свое мастерство, виртуозно уговорив позвонившего обеспокоенного клиента не забирать свои деньги из фонда, что вызывает новый всплеск негатива со стороны Зака, не без оснований считающего отца профессиональным лжецом. Но тут раздается еще один звонок, и некто с измененным голосом сообщает Мэтту, что под его сиденьем и сиденьями детей заложены бомбы, и если кто-то из них попробует выйти из машины, то она взлетит на воздух. Чего хочет незнакомец, сначала не очень понятно, но серьезность своих намерений он подтверждает, взорвав на глазах Мэтта авто с его коллегой».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Водительский день».
Танцующая королева
- Режиссер: Аврора Гессе
- В ролях: Лив Эльвира Кипперсунд Ларссон, Ченгиз Ал, Вильяр Кнутсен Бьяадаль, Анне Марит Якобсен
- Жанр: семейный, комедия / Норвегия / 92 мин.
- В прокате: с 24 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Героиня "Танцующей королевы" Мина (Лив Эльвира Кипперсунд Ларссон), пухленькая отличница в очках, чем-то напоминает неловкую и серьезную Фрэнсис Хаусман (Малышку), но ей всего тринадцать. Поэтому танцы для нее связаны не с пробуждением сексуальности и сепарацией от родителей, а прежде всего со стремлением быть принятой в кругу сверстников. Хотя катализатором для ее неожиданного желания танцевать все-таки становится появление в школе нового мальчика Эдвина (Вильяр Кнутсен Бьяадаль), на которого заглядываются все девочки, ведь он звезда хип-хопа местного масштаба с почти двумя сотнями тысяч подписчиков в тиктоке…
"Танцующая королева" не преподносит никаких сюрпризов, проходясь по всем обязательным пунктам школьного фильма. Конечно, вранье родителям и попытки Мины подстроиться под чужие стандарты приведут к последствиям, довольно безобидным по современным меркам, но ведь в 13 лет любая ошибка кажется трагедией. Ей также предстоит впервые в жизни пережить настоящее горе, никак не связанное с мальчиками и танцами. И разумеется, Мина, ее родители и лучший друг извлекут из этой истории уроки и пересмотрят свои жизненные приоритеты. Однако все эти неизбежности авторы фильма преподносят с достаточной долей искренности, юмора и здорового реализма, чтобы они не раздражали и даже вызывали желание на финальных титрах начать слегка пританцовывать под вынесенную в название песню АВВА».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не жалея плясок».
Подводный капкан
- Режиссер: Максимилиан Эрленвайн
- В ролях: Луиза Краузе, Софи Лоу
- Жанр: триллер / Германия / 91 мин.
- В прокате: с 24 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Характеры сестер авторы набрасывают несколькими штрихами: старшая Мэй (Луиза Краузе) серьезная, ответственная и дотошная, младшая Дрю (Софи Лоу) — веселая, легкомысленная и, судя по всему, привыкла, что все важные решения за нее принимает кто-то другой. Из короткого диалога в начале становится понятно, что когда-то сестры были близки, но потом отдалились друг от друга и почти не общаются. Ежегодная совместная поездка и погружение с аквалангами — их традиция, которая позволяет хоть как-то поддерживать отношения.
На затерянном пляже, где, кроме них, нет ни одной живой души, Мэй тщательно проверяет снаряжение, и девушки опускаются на глубину. Дрю радуется знакомым, но таким волнующим ощущениям, а вот старшая сестра напряжена и явно чувствует себя некомфортно. Младшая пытается вызвать ее на разговор, та замыкается в себе, но они не успевают ничего обсудить — в воду обрушивается камнепад. Мэй придавливает огромным камнем, попытки его сдвинуть безуспешны, и теперь Дрю предстоит целый квест: подняться на поверхность, вызвать помощь, доставить сестре запасной баллон с кислородом и сделать все это очень быстро».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Долгота дна».
Посредники
- Режиссер: Хирокадзу Корээда
- В ролях: Сон Кан-хо, Кан Дон-вон, Пэ Ду-на, Ли Джи-ын, Ли Джу-ён
- Жанр: драма / Южная Корея / 129 мин.
- В прокате: с 24 августа
Обзор «Ъ-Weekend»: «Корээда, изначально хотевший снять "трогательный и эмоциональный фильм", рассказывает не о дисфункциональной, а о сверхфункциональной семье, состоящей из маргиналов,— но они интересуют его не как маргиналы, а как люди, не как социальные маски, а как социальные животные, бегущие от одиночества. Малолетняя проститутка, торговцы детьми, мелкие мафиозные гопники, приютский мальчишка с футбольным мячом (на мяче — его имя, чтобы мяч не украли) — как только зритель хочет навесить на них какой-то ярлык, они сами, смеясь, признаются в своих грехах. В этом — обезоруживающее обаяние фильмов Корээды: он уверен, что кино — не средство обличения. "Я никогда не снимал фильмы, чтобы что-то похвалить или раскритиковать". Его не интересуют взаимоотношения семьи, частной собственности и государства. Его интересуют люди, которые случайно или не случайно оказываются вместе — в одном доме, в одном микроавтобусе, на одной планете,— а потом помнят об этом всю жизнь».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Блаженная созависимость».
Шепоты мертвого дома
- Режиссер: Винсент Грэшоу
- В ролях: Роберт Патрик, Ник Стал, Скотт Хэйз, Келли Гарнер, Тони Хейл
- Жанр: ужасы / США / 120 мин.
- В прокате: с 24 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «Семья Грэм, членов которой, разлетевшихся из родного гнезда, Грэшоу сначала искусно разводит по трем главам фильма, чтобы в последней новелле собрать воедино на отцовской ферме,— образцовые южане. Плоть от плоти ржавой земли в кольце колючей проволоки, которую упорно отказывается пахать ржавый трактор "Бэтти", и аборигенам только и остается, что заливать тоску ржавым самогоном из медных кружек.
Лица у Грэмов, даже у вроде бы успешно вырвавшейся из плена земли родной Мэри, достойны персонажей фильма ужасов. Особенно у тиранического отца-вдовца — его жена давно повесилась — Иосии: величавый извращенец Роберта Патрика порой вдруг напоминает постаревшего "голову-ластик" из фантазии Дэвида Линча. Грэшоу, увы, нанес визуальной зловещности фильма жестокую рану, сопроводив действие почти непрестанной музыкой еще более зловещего толка, которая порой звучит уже пародийно. Терзающие же Грэмов бесы кажутся отнюдь не потустороннего свойства, а скорее, так сказать, социально детерминированными…
Воссоединение семьи — Грэмам требуется подписать договор о счастливой продаже своей земли нефтяной компании — лишь подтверждает старую максиму: "никогда не возвращайся в прежние места". Особенно на американском Юге. Концентрация извращенных тайн достигает, ломая неспешно-уверенный ритм фильма, грангиньольного апогея, а из всех "шкафов" фильма и шкафов отчего дома лавиной сыплются метафорические и натуральные скелеты».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Старый недобрый Юг» и «Невеселый фермер».
Только ты и я
- Режиссер: Валери Донзелли
- В ролях: Виржини Эфира, Мельвиль Пупо, Доминик Реймон, Роман Боринже, Виржини Ледуайен
- Жанр: драма / Франция / 105 мин.
- В прокате: с 24 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Только ты и я" — экранизация нашумевшего во Франции романа Эрика Рейнхардта (в оригинале книга и фильм называются одинаково: "Любовь и леса"). Сценарий Валери Донзелли написала вместе с Одри Диван, получившей "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале 2021 года за "Событие" — картину о девушке, вынужденной сделать подпольный аборт. Здесь тема не менее сложная, болезненная и актуальная — домашнее насилие. Но подана она не в формате откровенного автофикшена, а намеренно отстраненно, с "артовой" съемкой на пленку и отсылками к хичкоковским триллерам и классическому фильму о психологическом насилии в браке — "Газовому свету" Джорджа Кьюкора. Однако именно поэтому, хотя рассказ идет от лица Бланш, зрители раньше нее распознают, что Грегуар превращается в семейного тирана, и понимают, к чему ведет эта история тотального контроля, принимаемого ими обоими за любовь».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Тотальное предупреждение».