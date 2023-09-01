Прокатная десятка

Обзор «Ъ-Weekend»: «Однажды посреди ночи Мильтона будят вспышки и грохот за окном. Выглянув в сад, дедушка убеждается, что прямо на его цветник спикировало не что-нибудь, а настоящая летающая тарелка. "Может, это все-таки старческое?" — думает главный герой и снова ложится спать. Но "альцгеймер" ни при чем: на утро тарелка все еще на месте, сколько бы над ним ни смеялись в службе спасения. Более того, из недр космолета выбирается наружу серо-синий пришелец неопределенного пола, и, значит, нужно налаживать отношения с инопланетным разумом. В этом Мильтону помогают раздражающе общительные бабушки-соседки Сэнди и Джойс.

Энтузиазм пенсионеров понятен: не так уж много приключений в одинокой, хоть и довольно благоустроенной старости. И трансгалактический гость, которого они нарекают Джулсом, вносит оживление в жизнь, объединяя стариков не хуже, чем когда-то залетный инопланетянин Стивена Спилберга объединял малолеток. Пенсионеры делятся с молчаливым гуманоидом своей грустью: молодость ушла, дети не звонят, а впереди бездна поглубже космической. И конечно, узнают интересные свойства пришельца: из земного он предпочитает питаться яблоками, микроволнами мозга может взорвать кому-нибудь на расстоянии голову, а говорить не умеет. Зато рисует котиков — именно они в количестве семи штук нужны ему для починки космического корабля и скорейшего вылета с гостеприимной планеты. Не спрашивайте, как работает кошачья тяга, тут тот самый случай, когда лучше самому все увидеть».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Сумасшедшая беспомощность».