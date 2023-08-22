Долгота дна

В прокат выходит триллер «Подводный капкан» (The Dive) немецкого режиссера Максимилиана Эрленвайна. По мнению Юлии Шагельман, эта история о сестрах-дайвершах, спасающих друг друга на глубине, так же зажата жанровыми конвенциями, как одна из ее героинь — придавившим ее валуном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хотя в «Подводном капкане» счет вроде бы идет на минуты, необходимого напряжения так и не возникает

Фото: Централ Партнершип Хотя в «Подводном капкане» счет вроде бы идет на минуты, необходимого напряжения так и не возникает

Фото: Централ Партнершип

Клаустрофобные триллеры о выживании — заслуженный жанр, любимый зрителями и кинематографистами за то, что при сравнительном минимуме средств он позволяет пережить максимум эмоций в сжатые сроки. Человек попадает в безвыходную ситуацию и отчаянно пытается выбраться, причем часто это происходит почти в реальном времени (а хронометраж этих фильмов, как правило, редко превышает полтора часа): болеть за такого персонажа начинаешь на чисто физиологическом уровне, ведь какая-нибудь фобия — боязнь высоты, глубины, замкнутого пространства или невроз по поводу разрядившегося телефона — есть почти у каждого.

Иногда подобные картины бывают клаустрофобными в прямом смысле слова, как, например, «Погребенный заживо» (2010) — тут название говорит само за себя. Или действие происходит на открытых пространствах, но героям это несильно помогает, как, скажем, в «127 часах» (2010), где скалолаз-экстремал застревает в горах, или прошлогодней «Вышке», в которой две девушки залезли на 600-метровую вышку, а вот слезть оттуда оказалось не так просто. И конечно, отдельный поджанр объединяет истории о выживании в океане: тут можно вспомнить такие фильмы, как «Отмель» (2016), «Синяя бездна» (2017) или почти незаметно прошедшее в российском прокате норвежское «Глубокое погружение» (2020). «Подводный капкан» — это ремейк последнего, только там две сестры погружались на глубину зимой, что дополнительно усложняло их положение, а в немецкой ленте, лишая ее остатков оригинальности, события разворачиваются блистающим летом.

Триллеры о выживании — заслуженный жанр, любимый зрителями и кинематографистами за то, что при минимуме средств он позволяет пережить максимум эмоций.

Характеры сестер авторы набрасывают несколькими штрихами: старшая Мэй (Луиза Краузе) серьезная, ответственная и дотошная, младшая Дрю (Софи Лоу) — веселая, легкомысленная и, судя по всему, привыкла, что все важные решения за нее принимает кто-то другой. Из короткого диалога в начале становится понятно, что когда-то сестры были близки, но потом отдалились друг от друга и почти не общаются. Ежегодная совместная поездка и погружение с аквалангами — их традиция, которая позволяет хоть как-то поддерживать отношения.

На затерянном пляже, где, кроме них, нет ни одной живой души, Мэй тщательно проверяет снаряжение, и девушки опускаются на глубину. Дрю радуется знакомым, но таким волнующим ощущениям, а вот старшая сестра напряжена и явно чувствует себя некомфортно. Младшая пытается вызвать ее на разговор, та замыкается в себе, но они не успевают ничего обсудить — в воду обрушивается камнепад. Мэй придавливает огромным камнем, попытки его сдвинуть безуспешны, и теперь Дрю предстоит целый квест: подняться на поверхность, вызвать помощь, доставить сестре запасной баллон с кислородом и сделать все это очень быстро.

Конечно, если бы ей все удалось, «Подводный капкан» был бы короткометражкой. Но так как у авторов в запасе девяносто минут, которые надо чем-то заполнить, то в дело вступает закон Мёрфи, который, как известно, гласит: если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так. Запасные баллоны, телефоны сестер и ключи от машины, которые они оставили под камушком на берегу, завалило тем же самым камнепадом, багажник, в котором лежит домкрат, не открывается, с катера, появившегося было на горизонте, никто не замечает Дрю и не слышит ее криков о помощи, и так далее, и тому подобное.

И хотя все правила игры в фильме вроде бы соблюдены, в нем удивительным образом совершенно отсутствует напряжение. Если в «Синей бездне» обстановку оживляли акулы, то здесь Мэй мучают какие-то незакрытые гештальты, корни которых уходят в их с Дрю детство, но что же произошло между сестрами, мы так и не узнаем. При этом каждая минута, израсходованная на очередной флешбэк, отнимает драгоценное время на спасение Мэй, а заодно тянет фильм на дно.