Водительский день

В прокат вышел боевик Нимрода Антала «Заложники» (Retribution) — попытка добавить оригинальности в устоявшуюся за последние 16 лет формулу фильма с Лиамом Нисоном. Однако, к сожалению Юлии Шагельман, несмотря на все режиссерские ухищрения, теперь присутствие этого актера на экране вызывает только бесконечную усталость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герою Лиама Нисона приходится вести противоборство со злодеем, не вставая с водительского кресла

Фото: Global Film Герою Лиама Нисона приходится вести противоборство со злодеем, не вставая с водительского кресла

Фото: Global Film

То, что в 2007 году, когда на экраны вышла «Заложница» Пьера Мореля, казалось перезагрузкой карьеры для Нисона, превратилось в давно знакомую рутину. Видя его лицо на афише, зрители прекрасно понимают, что их ждет,— немолодой мужчина и/или его близкие попадут в опасную для жизни ситуацию, и окажется, что этого человека так просто не возьмешь: он всех спасет и спасется сам. Перебить эту череду однотипных картин, внушающих (ложную) надежду, что почти любой мужчина, если его хорошенько разозлить, может и в 50+, и в 60+, и даже в 70+ быть еще ого-го-го, не смог даже прошлогодний неонуар «Марлоу», где в соответствии с законами этого безнадежного жанра заглавный герой в исполнении Нисона никого спасти не мог и сам едва уносил ноги от плохих парней.

В «Заложниках» Нисон снова в седле. Точнее, на водительском сиденье дорогущего Mercedes — ведь именно такая машина подобает управляющему инвестиционным фондом Мэтту Тернеру. Также у него имеется роскошная квартира в Берлине, а его завидную вирильность подтверждают хорошо сохранившаяся жена (Эмбет Дэвидц) и двое детей-подростков, Зак (Джек Чемпион) и Эмили (Лилли Аспелл),— как во всех последних фильмах с Нисоном, трудно отделаться от ощущения, что его роль предназначалась актеру лет на 20, а то и 30 моложе (собственно, так оно и было в испанской ленте «Незнакомец» (2015), ремейком которой являются «Заложники»).

Видя лицо Нисона на афише, зрители прекрасно понимают, что их ждет,— немолодой мужчина и его близкие попадут в опасную ситуацию, и окажется, что этого человека так просто не возьмешь

Отношения с женой и детьми у Мэтта не очень ладятся — супруга недовольна тем, как мало внимания он им уделяет, направляя всю свою энергию на зарабатывание денег, сын бунтует против отцовского авторитета, да и дочка не слишком слушается папу. Очередное утро в их доме начинается со ссоры: когда Мэтт, прослушав новости о том, что какие-то неизвестные подорвали автомобиль в центре Берлина, собирается на работу, жена напоминает ему, что он обещал отвезти детей в школу и, конечно, об этом забыл.

После еще парочки скандалов все трое наконец усаживаются в машину. По дороге Мэтт демонстрирует свое мастерство, виртуозно уговорив позвонившего обеспокоенного клиента не забирать свои деньги из фонда, что вызывает новый всплеск негатива со стороны Зака, не без оснований считающего отца профессиональным лжецом. Но тут раздается еще один звонок, и некто с измененным голосом сообщает Мэтту, что под его сиденьем и сиденьями детей заложены бомбы, и если кто-то из них попробует выйти из машины, то она взлетит на воздух.

Чего хочет незнакомец, сначала не очень понятно, но серьезность своих намерений он подтверждает, взорвав на глазах Мэтта авто с его коллегой. Оказывается, что и в утреннем происшествии тоже погиб один из управляющих фондом, а еще загадочный собеседник знает об офшорном счете, на который эта теплая компания перевела €280 млн своих клиентов. Теперь нашему герою надо спасти детей, по возможности выжить самому, а также отбиться от подозрений полиции в том, что взрывы устроил именно он, чтобы самому сбежать с этими деньгами (и сделать все это, буквально не вставая с места).

Мы, разумеется, знаем, что как минимум первое у него получится. Что же касается второго и третьего, то сочувствовать неприлично богатому специалисту по инвестициям, прикарманивающему чужие деньги, довольно сложно, какими бы честными глазами, напоминающими об Оскаре Шиндлере, вдовце из «Реальной любви» и многочисленных борцах за свободу Ирландии, он ни смотрел на нас с экрана. Тем более что никакие погони по удивительно пустынному Берлину не способны замаскировать зияющие в сценарии логические дыры, и адреналин в нем выдыхается задолго до финального твиста.