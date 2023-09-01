Сумасшедшая беспомощность

В российском прокате трогательная комедия «Джулс», в которой главные герои за семьдесят делают то же, что сорок лет назад делали дети в «Инопланетянине» Стивена Спилберга,— спасают пришельца из космоса от бдительных бойцов невидимого фронта, и этот бесхитростный фильм Марка Тёртлтауба чуть глубже, чем может показаться по его аннотации.
Фото: Парадиз
Дни сурового пенсионера Мильтона (Бен Кингсли) однообразны: сначала он поливает рододендроны на заднем дворе, потом смотрит детективы, в которых всегда случается что-то непредсказуемое, не то что у него. А еще у Мильтона раз в неделю заседание горсовета, где можно поделиться идеями развития родного городка. Идеи, впрочем, не блещут новизной: во-первых, стоило бы отредактировать девиз города, а во-вторых, перенести пешеходный переход, чтобы было удобнее и безопаснее. Иногда к Мильтону заходит дочка, которая споро заполняет счета и с тревогой присматривается к папиному прогрессирующему «альцгеймеру», но редко отвечает на его телефонные звонки. Но однажды посреди ночи Мильтона будят вспышки и грохот за окном. Выглянув в сад, дедушка убеждается, что прямо на его цветник спикировало не что-нибудь, а настоящая летающая тарелка. «Может, это все-таки старческое?» — думает главный герой и снова ложится спать. Но «альцгеймер» ни при чем: на утро тарелка все еще на месте, сколько бы над ним ни смеялись в службе спасения. Более того, из недр космолета выбирается наружу серо-синий пришелец неопределенного пола (Джейд Квон, когда-то снимавшаяся каскадером в «Стар Треке», работает здесь в сложном пластическом гриме), и, значит, нужно налаживать отношения с инопланетным разумом. В этом Мильтону помогают раздражающе общительные бабушки-соседки Сэнди (Харриет Сэнсом Харрис) и Джойс (Джейн Кертин).
Энтузиазм пенсионеров понятен: не так уж много приключений в одинокой, хоть и довольно благоустроенной старости. И трансгалактический гость, которого они нарекают Джулсом, вносит оживление в жизнь, объединяя стариков не хуже, чем когда-то залетный инопланетянин Стивена Спилберга объединял малолеток. Пенсионеры делятся с молчаливым гуманоидом своей грустью: молодость ушла, дети не звонят, а впереди бездна поглубже космической. И конечно, узнают интересные свойства пришельца: из земного он предпочитает питаться яблоками, микроволнами мозга может взорвать кому-нибудь на расстоянии голову, а говорить не умеет. Зато рисует котиков — именно они в количестве семи штук нужны ему для починки космического корабля и скорейшего вылета с гостеприимной планеты. Не спрашивайте, как работает кошачья тяга, тут тот самый случай, когда лучше самому все увидеть.
«Джулс» Марка Тёртлтауба, который известен прежде всего как продюсер фильма «Маленькая мисс Счастье», пожалуй, может дать той слезоточивой оскаровской мелодраме фору в трогательности: сюжет упомянутого «Инопланетянина» разворачивается в обстоятельствах позднего Эльдара Рязанова. Разница, пожалуй, лишь в том, что в «Небесах обетованных» или «Старых клячах» немолодых героев обступало бушующее время перемен, а в «Джулсе» они выживают посреди штиля удручающей стабильности. Но и то и другое для живой души гибельно. Другая отечественная картина, которая сразу придет в голову российскому зрителю «Джулса»,— «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова, где инженер на пенсии в исполнении Сергея Дрейдена помогал освоиться на своей земле совершенному инопланетянину в Москве — белорусу Жене, сыгранному Евгением Сытым. Там дочка тоже просила старика-отца следить за собой и «пить таблетки», а тому куда интереснее было вступать в контакт с друзьями-утками и противодействовать злу в милицейской форме.
Несмотря на ровную режиссуру, занятный сценарий и отличные актерские работы — действительно, наблюдать за Беном Кингсли, его сединами и кардиганом само по себе радость, да и партнерши не отстают,— назвать «Джулса» по-настоящему выдающимся фильмом язык не повернется. Это все-таки массовая комедия, и притом справедливо рассчитанная на зрителя постарше. Молодежь здесь развлекают в основном принтами на смешных футболках, которые обязательно будут нелепо замазаны в российском прокате во исполнение отечественного закона о противодействии ЛГБТ-пропаганде. Однако в «Джулсе» при всей его благодушной дурашливости есть и известная беспощадность, которая приподнимает его над морем других лирических комедий с обманчиво безальтернативным хеппи-эндом. В герое Бена Кингсли, который не может толком помыть за собой посуду, разобраться с пультом от телевизора, оплатить счета и как бы невзначай ставит банки с овощными консервами на полку в ванной, просматривается та общечеловеческая трагедия, обстоятельства которой зрителю не нужно объяснять. Каждый из тех, кто в восьмидесятых умилялся злоключениям спилберговского инопланетянина, повзрослев, так или иначе уже столкнулся с ней, если не в жизни, то в фильме Флориана Зеллера «Отец». Да, старость и одиночество беспощаднее агентов национальной безопасности, которые испокон веков выслеживают добрых инопланетян на территории американского кино. Их не обманешь и не одолеешь. И даже улететь от них в далекую-далекую галактику вряд ли получится.
В прокате с 31 августа
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