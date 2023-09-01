Сумасшедшая беспомощность

В российском прокате трогательная комедия «Джулс», в которой главные герои за семьдесят делают то же, что сорок лет назад делали дети в «Инопланетянине» Стивена Спилберга,— спасают пришельца из космоса от бдительных бойцов невидимого фронта, и этот бесхитростный фильм Марка Тёртлтауба чуть глубже, чем может показаться по его аннотации.

Текст: Василий Степанов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Парадиз Фото: Парадиз

Дни сурового пенсионера Мильтона (Бен Кингсли) однообразны: сначала он поливает рододендроны на заднем дворе, потом смотрит детективы, в которых всегда случается что-то непредсказуемое, не то что у него. А еще у Мильтона раз в неделю заседание горсовета, где можно поделиться идеями развития родного городка. Идеи, впрочем, не блещут новизной: во-первых, стоило бы отредактировать девиз города, а во-вторых, перенести пешеходный переход, чтобы было удобнее и безопаснее. Иногда к Мильтону заходит дочка, которая споро заполняет счета и с тревогой присматривается к папиному прогрессирующему «альцгеймеру», но редко отвечает на его телефонные звонки. Но однажды посреди ночи Мильтона будят вспышки и грохот за окном. Выглянув в сад, дедушка убеждается, что прямо на его цветник спикировало не что-нибудь, а настоящая летающая тарелка. «Может, это все-таки старческое?» — думает главный герой и снова ложится спать. Но «альцгеймер» ни при чем: на утро тарелка все еще на месте, сколько бы над ним ни смеялись в службе спасения. Более того, из недр космолета выбирается наружу серо-синий пришелец неопределенного пола (Джейд Квон, когда-то снимавшаяся каскадером в «Стар Треке», работает здесь в сложном пластическом гриме), и, значит, нужно налаживать отношения с инопланетным разумом. В этом Мильтону помогают раздражающе общительные бабушки-соседки Сэнди (Харриет Сэнсом Харрис) и Джойс (Джейн Кертин).

Энтузиазм пенсионеров понятен: не так уж много приключений в одинокой, хоть и довольно благоустроенной старости. И трансгалактический гость, которого они нарекают Джулсом, вносит оживление в жизнь, объединяя стариков не хуже, чем когда-то залетный инопланетянин Стивена Спилберга объединял малолеток. Пенсионеры делятся с молчаливым гуманоидом своей грустью: молодость ушла, дети не звонят, а впереди бездна поглубже космической. И конечно, узнают интересные свойства пришельца: из земного он предпочитает питаться яблоками, микроволнами мозга может взорвать кому-нибудь на расстоянии голову, а говорить не умеет. Зато рисует котиков — именно они в количестве семи штук нужны ему для починки космического корабля и скорейшего вылета с гостеприимной планеты. Не спрашивайте, как работает кошачья тяга, тут тот самый случай, когда лучше самому все увидеть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Парадиз Фото: Парадиз Фото: Парадиз Фото: Парадиз Фото: Парадиз Фото: Парадиз Фото: Парадиз Следующая фотография 1 / 7 Фото: Парадиз Фото: Парадиз Фото: Парадиз Фото: Парадиз Фото: Парадиз Фото: Парадиз Фото: Парадиз

«Джулс» Марка Тёртлтауба, который известен прежде всего как продюсер фильма «Маленькая мисс Счастье», пожалуй, может дать той слезоточивой оскаровской мелодраме фору в трогательности: сюжет упомянутого «Инопланетянина» разворачивается в обстоятельствах позднего Эльдара Рязанова. Разница, пожалуй, лишь в том, что в «Небесах обетованных» или «Старых клячах» немолодых героев обступало бушующее время перемен, а в «Джулсе» они выживают посреди штиля удручающей стабильности. Но и то и другое для живой души гибельно. Другая отечественная картина, которая сразу придет в голову российскому зрителю «Джулса»,— «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова, где инженер на пенсии в исполнении Сергея Дрейдена помогал освоиться на своей земле совершенному инопланетянину в Москве — белорусу Жене, сыгранному Евгением Сытым. Там дочка тоже просила старика-отца следить за собой и «пить таблетки», а тому куда интереснее было вступать в контакт с друзьями-утками и противодействовать злу в милицейской форме.

Несмотря на ровную режиссуру, занятный сценарий и отличные актерские работы — действительно, наблюдать за Беном Кингсли, его сединами и кардиганом само по себе радость, да и партнерши не отстают,— назвать «Джулса» по-настоящему выдающимся фильмом язык не повернется. Это все-таки массовая комедия, и притом справедливо рассчитанная на зрителя постарше. Молодежь здесь развлекают в основном принтами на смешных футболках, которые обязательно будут нелепо замазаны в российском прокате во исполнение отечественного закона о противодействии ЛГБТ-пропаганде. Однако в «Джулсе» при всей его благодушной дурашливости есть и известная беспощадность, которая приподнимает его над морем других лирических комедий с обманчиво безальтернативным хеппи-эндом. В герое Бена Кингсли, который не может толком помыть за собой посуду, разобраться с пультом от телевизора, оплатить счета и как бы невзначай ставит банки с овощными консервами на полку в ванной, просматривается та общечеловеческая трагедия, обстоятельства которой зрителю не нужно объяснять. Каждый из тех, кто в восьмидесятых умилялся злоключениям спилберговского инопланетянина, повзрослев, так или иначе уже столкнулся с ней, если не в жизни, то в фильме Флориана Зеллера «Отец». Да, старость и одиночество беспощаднее агентов национальной безопасности, которые испокон веков выслеживают добрых инопланетян на территории американского кино. Их не обманешь и не одолеешь. И даже улететь от них в далекую-далекую галактику вряд ли получится.

В прокате с 31 августа

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram