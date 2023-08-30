Габон: что за страна и что значит для России

30 августа военные Габона объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске государственных институтов. Президент Али бен Бонго Ондимба, занимающий пост с 2009 года, помещен под домашний арест. Что собой представляет Габон и что значит для России — в справке «Ъ».

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Габон расположен на западе Центральной Африки, имеет выход к Гвинейскому заливу, граничит с Республикой Конго, Камеруном и Экваториальной Гвинеей. Площадь — 267 тыс. кв. км (76-е место в мире), население — 2,389 млн (150-е место в мире). Основные этнические группы — банту, адума, тсаанги, мисттого, макаи. Официальный язык — французский. Преобладающая религия — христианство. Столица — Либревиль.

ВВП — $20,22 млрд. Экспорт в 2022 году — $12,93 млрд, импорт — $3,5 млрд. Благодаря собственным запасам нефти и газа является одной из богатейших стран Африки. Главные экспортные товары — нефть и нефтепродукты, лес, марганец, уран. Согласно докладу ООН от 2023 года, уровень безработицы в стране составляет 20% населения, 33,4% населения живет за чертой бедности. Средняя продолжительность жизни — 69 лет. 3% населения заражены ВИЧ/СПИДом.

С XIX века Габон был французской колонией, независимость получил в 1960 году. С тех пор в стране сменилось лишь три президента. Первым был Леон Мба, который по конституции получил практически неограниченные полномочия. В 1964 году в стране произошел военный переворот, однако с помощью французских войск власть вернули президенту. После смерти Леона Мба в 1967 году президентом стал Альбер-Бернар Бонго. В 1968 году он утвердил однопартийный политический режим, став генсеком Габонской демократической партии. В 1973 году принял ислам и взял имя Эль-Хадж Омар Бонго. В 1991 году в стране была принята новая конституция, разрешающая многопартийную систему. Президент умер в июне 2009 года, через два месяца на президентских выборах победил его сын — Али Бонго Ондимба. В январе 2019 года военные Габона предприняли попытку захвата власти с целью восстановления демократии, однако путч был неудачным. 26 августа 2023 года в стране прошли выборы, по итогам которых 64-летний Али Бонго Ондимба победил, набрав 64,27% голосов. В целом семья Али Бонго Ондимбы правит Габоном уже 56 лет.

Габон имеет дипотношения с РФ (установлены с СССР в 1973 году). Между странами действует ряд двусторонних соглашений, в частности об экономическом и техническом сотрудничестве, культурном сотрудничестве, безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам (сегодня граждане РФ могут въезжать в Габон без визы на срок до 30 дней).

В 2001 году президент Габона Омар Бонго посещал Россию с визитом. В том же году страны подписали ряд соглашений, в частности о военно-техническом сотрудничестве и сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований, а также о принципах дружественных отношений и партнерства.

В 2017 году «Роснефть» подписала протокол о взаимопонимании с Министерством нефти и углеводородов Габона. В том же году «Зарубежнефть» и Габонская нефтяная компания заключили меморандум о взаимопонимании. В 2019 году Россия на безвозмездной основе поставила стране партию стрелкового оружия в качестве поддержки в борьбе с браконьерством. В 2021 году в стране было одобрено применение российской вакцины «Спутник V» для защиты от COVID-19.

В апреле 2022 года Габон голосовал против приостановки членства России в Совете по правам человека ООН. В сентябре того же года Габон стал одной из четырех стран, воздержавшихся от голосования в ООН по резолюции, не признающей референдумы на новых территориях РФ.

По данным ФТС РФ, товарооборот между Россией и Габоном за 2020 год составил $47,2 млн. Экспорт из России — $5,7 млн. Большая часть (47,7%) приходится на продукты растительного происхождения, 30,9% — на машины, оборудование и аппаратуру, 6,4% — на продукцию химической промышленности, 6,3% — на продукты животного происхождения, 3% — на минеральные продукты, 2,5% — на инструменты и часы, 2,2% — на металлы и изделия из них, 0,7% — на пластмассы, каучук и резину и 0,3% — на книги, бумагу и картон. Импорт из Габона в Россию за 2020 год составил $41,5 млн, 99,6% пришлось на минеральные продукты, еще 0,4% — на древесину и изделия из нее.