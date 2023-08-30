Облсуд не изменил приговор бывшему белгородскому депутату Сергею Фуглаеву

Белгородский облсуд оставил в приговор местному предпринимателю за незаконное возмещение НДС на 240,5 млн руб. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Имя осужденного не раскрывается. Судя по фабуле дела, речь идет о бывшем депутате горсовета Сергей Фуглаеве.

Октябрьский райсуд Белгорода в июле приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима и оштрафовал на 900 тыс. руб. Также ему запретили занимать управленческие должности в коммерческих организациях на 2 года и 6 месяцев.

Такое решение вынесено по итогам рассмотрения двух уголовных дел.

В 2022 году Сергея Фуглаева осудили в Подмосковье на 3 года и 8 месяцев колонии общего режима по уголовному делу о незаконном возмещении НДС более чем на 140 млн руб. крупным белгородским поставщиком продуктов питания и алкоголя «Добрыня». Экс-депутат и его старший брат Анатолий Фуглаев были руководителями этой компании. Анатолия также в 2022 году приговорили к 3,5 годам лишения свободы. После Сергею Фуглаеву добавили еще одно дело о махинациях. Анатолий Фуглаев уже вышел на свободу по УДО.

Подробнее об уголовных делах братьев читайте в материале «Ъ» «"Добрыню" лишают бенефициаров».

Иван Недокопов

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