Приговор за мошенничество бывшего депутата горсовета Белгорода Сергея Фуглаева вступил в силу

Вступил в силу приговор Красногорского районного суда Московской области, который приговорил бывшего депутата горсовета Белгорода Сергея Фуглаева к трем годам и восьми месяцам лишения свободы за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ по Белгородской области Фото: пресс-служба УФСБ по Белгородской области

В пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области впервые прокомментировали это уголовное дело. Материалы для него были предоставлены оперативниками ведомства. Расследованием занималось главное следственное управление (ГСУ) СКР. По версии следствия, руководители «Добрыни» и их подчиненные через подконтрольные фирмы организовали цепочку сделок с недвижимостью в Белгороде и Старом Осколе по завышенным ценам, на основе чего возместили в виде НДС около 145 млн руб. За это основатель компании Анатолий Фуглаев получил три с половиной года колонии, а бывшая заместитель генерального директора ООО «УК "Добрыня"» Светлана Трухачева — три года условно.

В конце августа Сергей Фуглаев получил реальный срок, а бывший финансовый директор Ирина Акиньшина — условный. Приговор был обжалован, но вышестоящая инстанция оставила его без изменений.

Сергей Толмачев