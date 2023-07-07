Белгородскому экс-депутату Сергею Фуглаеву добавили срок в колонии за второе дело о мошенничестве

Октябрьский райсуд Белгорода признал виновным бывшего белгородского депутата горсовета Сергея Фуглаева в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 5 годам и 6 месяцем лишения свободы. Также ему назначили штраф в 900 тыс. руб. и запретили занимать управленческие должности в коммерческих организациях на 2 года и 6 месяцев, сообщили «Ъ-Черноземье» в суде.

«Я полностью признаю свою вину. За эти годы не было часа, чтобы я не сожалел о содеянном. Мне стыдно и больно. Чувство вины не даёт мне жить. Оно сжигает меня изнутри, оно меня поедает. Я хочу искупить вину делами и поступками. Я люблю нашу страну и наш народ. Я хочу защищать её. Я хочу делать добрые дела и поступки. В этом я вижу смысл жизни. Я клянусь, что больше никогда не нарушу закон», — пообещал политик в зале заседания, как сообщается в telegram-канале «Бел.ру». Его признали виновным в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой и кражи средств у государства.

Новый приговор вынесен с учетом ранее назначенного наказания. В 2022 году экс-депутата осудили в Подмосковье на 3 года и 8 месяцев колонии общего режима по уголовному делу о незаконном возмещении НДС более чем на 140 млн руб. крупным белгородским поставщиком продуктов питания и алкоголя «Добрыня». Сергей и его старший брат Анатолий Фуглаев были руководителями этой компании. Анатолия также в 2022 году приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Фирма семьи Фуглаевых за 20 лет работы стала ключевым игроком алкогольного рынка Белгородской области: местные антимонопольщики даже обвиняли ее в доминирующем положении, однако она смогла доказать в суде необоснованность этих претензий.

Дело о налоговых махинациях было возбуждено управлением СКР по Белгородской области в начале 2020 года, после его передали на расследование в ГСУ. В основу дела легли события семилетней давности. Как считали в СКР, предприниматели дали подчиненным поручение через подконтрольные фирмы организовать цепочку сделок с недвижимостью в Белгороде и Старом Осколе по завышенным ценам, на основе чего возместили в виде НДС около 145 млн руб. Братьев Фуглаевых сразу задержали и заключили под стражу. Сергей за время расследования уголовного дела лишился мандата в горсовете Белгорода, где он представлял «Единую Россию».

Также по этому делу признали виновными еще двух топ-менеджеров компании — Светлану Трухачеву в конце 2021-го приговорили к 3 годам лишения свободы условно и Ирину Акиньшина к 4 годам условно.

Алина Ковалева