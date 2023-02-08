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Белгородского предпринимателя Анатолия Фуглаева выпустили из колонии

Белгородский областной суд отменил решение Алексеевского райсуда, который отказал в досрочном освобождении из местной колонии предпринимателя Анатолия Фуглаева. Неотбытая часть срока за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) заменена исправительными работами на два года с удержанием ежемесячно из заработной платы 10% в доход государства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также Анатолий Фуглаев освобожден от отбывания дополнительного наказания в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью. Напомним, год назад он получил 3,5 года колонии и штраф в 900 тыс. руб. за незаконное возмещение более 140 млн руб. налогов структурами принадлежащей ему группы компаний «Добрыня». В срок лишения свободы Фуглаеву зачли время содержания под стражей с 10 ноября 2020 года по 5 марта 2022 года. С 6 марта он находился в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области. Его наказание должно было закончиться 14 сентября 2023 года.

Анатолий Фуглаев возместил ущерб и признал вину. В колонии он не нарушал правила внутреннего распорядка, получил три поощрения за активное и добросовестное участие в культурно-массовых мероприятиях, а также за добросовестное отношение к труду. В свободное от работы время, как указано в его характеристике, он повышал свой культурный уровень, посещал библиотеку, а также прошел обучение по профессии «сборщик изделий из древесины».

Младший брат Анатолия Фуглаева Сергей в августе прошлого года получил три года и восемь месяцев за аналогичное преступление. Его расследованием занимался центральный аппарат Следственного комитета России.

Сергей Толмачев

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