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Экс-депутат горсовета Белгорода Сергей Фуглаев снова предстал перед судом за мошенничество

В Октябрьском райсуде Белгорода началось рассмотрение еще одного уголовного дела экс-депутата местного горсовета и предпринимателя Сергея Фуглаева. Согласно картотеке дел, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В конце прошлого года Сергея Фуглаева приговорили к трем годам и восьми месяцам лишения свободы за аналогичное преступление. В Красногорском горсуде Московской области было установлено, что руководители группы компаний «Добрыня» и их подчиненные через подконтрольные им фирмы организовали цепочку сделок с недвижимостью в Белгороде и Старом Осколе по завышенным ценам, на основе чего возместили в виде НДС около 145 млн руб. За это основатель компании и старший брат Сергея Анатолий Фуглаев получил три с половиной года колонии, а бывшая заместитель генерального директора ООО «УК "Добрыня"» Светлана Трухачева — три года условно.

На рассмотрении второго дела Сергея Фуглаева присутствовало издание «Бел.ру». По данным издания, новые обвинения касаются фиктивного оборота недвижимости, обмана налоговой и кражи средств у государства, вину подсудимый признал. Иных подробностей «Бел.ру» не сообщило. Ранее «Ъ» писал, что показания Светланы Трухачевой послужили основанием для возбуждения в ноябре 2021 года уголовного дела Сергея Фуглаева о причинении бюджету Российской Федерации ущерба на 80 млн руб.

Сергей Толмачев

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