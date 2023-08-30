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Коммерсантъ FM
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Россия не будет расследовать крушение самолета Пригожина по правилам ИКАО

Россия проинформировала Бразилию, что «на данный момент» не намерена расследовать крушение бразильского самолета Embraer, на борту которого был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в соответствии с международными правилами. Об этом сообщил Reuters бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA), направивший соответствующий запрос российской стороне.

Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy

Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

CENIPA уточнил, что получил ответ от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вчера, 29 августа. CENIPA и производитель лайнера Embraer хотели бы провести расследование, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Согласно п. 13 правил Международной организации гражданской авиации, если ЧП произошло на внутреннем рейсе, на него не распространяются международные нормы. На этот пункт в своем ответе и сослался МАК.

«Они не обязаны (проводить расследование на международном уровне.— "Ъ"), но это рекомендовано. Если они скажут, что откроют расследование и пригласят Бразилию, мы будем участвовать издалека»,— заявил агентству Reuters глава CENIPA Марсело Морено.

Чем известен Евгений Пригожин

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Самолет, на борту которого был господин Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. В лайнере также были командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. СКР возбудил дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Вчера, 29 августа, основателя ЧВК «Вагнер» похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга в «закрытом формате». По данным источников «Ъ», согласно пожеланию родственников, прощание прошло в присутствии только родных и близких друзей.

Об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».

Лаура Кеффер

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