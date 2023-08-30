Песков: международного расследования крушения самолета Пригожина не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследованием крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина занимается Следственный комитет РФ, о проведении международного расследования речи не идет.

«Расследование ведется. Этим занимается Следственный комитет России. Это именно наше российское расследование, речь о международном аспекте идти не может. Рассматриваются разные версии случившегося, среди них преднамеренное злодеяние»,— отметил пресс-секретарь президента в ходе конференц-колла.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия уведомила Бразилию о решении «на данный момент» не расследовать обстоятельства крушения самолета Пригожина в соответствии с международными стандартами и не будет руководствоваться в этом вопросе правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). До этого Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) заявил о готовности присоединиться к расследованию крушения бизнес-джета бразильской компании Embraer «в интересах повышения авиационной безопасности», если оно будет проведено в соответствии с международными правилами.

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. Через несколько часов после авиакатастрофы Росавиация сообщила, что в числе пассажиров был Евгений Пригожин.

27 августа Следственный комитет России сообщил о результатах молекулярно-генетической экспертизы. Она подтвердила гибель господина Пригожина и других пассажиров и членов экипажа — всего на борту находилось десять человек (в том числе и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин). Накануне, 29 августа, Евгений Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Александр Кислов