Песков: международного расследования крушения самолета Пригожина не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследованием крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина занимается Следственный комитет РФ, о проведении международного расследования речи не идет.
«Расследование ведется. Этим занимается Следственный комитет России. Это именно наше российское расследование, речь о международном аспекте идти не может. Рассматриваются разные версии случившегося, среди них преднамеренное злодеяние»,— отметил пресс-секретарь президента в ходе конференц-колла.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия уведомила Бразилию о решении «на данный момент» не расследовать обстоятельства крушения самолета Пригожина в соответствии с международными стандартами и не будет руководствоваться в этом вопросе правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). До этого Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) заявил о готовности присоединиться к расследованию крушения бизнес-джета бразильской компании Embraer «в интересах повышения авиационной безопасности», если оно будет проведено в соответствии с международными правилами.
23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. Через несколько часов после авиакатастрофы Росавиация сообщила, что в числе пассажиров был Евгений Пригожин.
27 августа Следственный комитет России сообщил о результатах молекулярно-генетической экспертизы. Она подтвердила гибель господина Пригожина и других пассажиров и членов экипажа — всего на борту находилось десять человек (в том числе и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин). Накануне, 29 августа, Евгений Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
Путь Евгения Пригожина: от тюремного срока и «Конкорда» до ЧВК «Вагнер» и мятежа
23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина. Как сообщила Росавиация, среди пассажиров числился и сам основатель ЧВК «Вагнер». МЧС сообщило, что все пассажиры бизнес-джета погибли. Подробности его биографии — в справке «Ъ».