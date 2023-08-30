Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: международного расследования крушения самолета Пригожина не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследованием крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина занимается Следственный комитет РФ, о проведении международного расследования речи не идет.

«Расследование ведется. Этим занимается Следственный комитет России. Это именно наше российское расследование, речь о международном аспекте идти не может. Рассматриваются разные версии случившегося, среди них преднамеренное злодеяние»,— отметил пресс-секретарь президента в ходе конференц-колла.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия уведомила Бразилию о решении «на данный момент» не расследовать обстоятельства крушения самолета Пригожина в соответствии с международными стандартами и не будет руководствоваться в этом вопросе правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). До этого Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) заявил о готовности присоединиться к расследованию крушения бизнес-джета бразильской компании Embraer «в интересах повышения авиационной безопасности», если оно будет проведено в соответствии с международными правилами.

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. Через несколько часов после авиакатастрофы Росавиация сообщила, что в числе пассажиров был Евгений Пригожин.

27 августа Следственный комитет России сообщил о результатах молекулярно-генетической экспертизы. Она подтвердила гибель господина Пригожина и других пассажиров и членов экипажа — всего на борту находилось десять человек (в том числе и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин). Накануне, 29 августа, Евгений Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Путь Евгения Пригожина: от тюремного срока и «Конкорда» до ЧВК «Вагнер» и мятежа

Путь Евгения Пригожина: от тюремного срока и «Конкорда» до ЧВК «Вагнер» и мятежа

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина. Как сообщила Росавиация, среди пассажиров числился и сам основатель ЧВК «Вагнер». МЧС сообщило, что все пассажиры бизнес-джета погибли. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Читать далее

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...