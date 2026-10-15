Мне только посмотреть
Почему рост числа просмотров квартир не приводит к сделкам
Половина потенциальных покупателей квартир на вторичном рынке — «квартирные туристы». Как подсчитали специалисты «ИНКОМ-Недвижимость», доля тех, кто интересуется и приходит на просмотр, но не покупает, за три месяца увеличилась на 30%. Эксперты связывают это со стабилизацией ключевой ставки и высокой рентабельностью депозитов, а также с дефицитом ликвидного предложения.
Но в большей степени растущее количество потенциальных покупателей на вторичном рынке обусловлено изменениями условий льготной семейной ипотеки, считает ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи Москва» Анна Зайцева:
«Семьи с одним и двумя детьми теперь, понимая, что ставка вместо 6% превратилась в 10-12%, активно стали смотреть вторичный рынок, потому что на вторичном рынке можно субсидировать эту ставку у банка, договориться за определенную комиссию, как это банки называют. Квартиры на вторичке, соответственно, дешевле новостроек. От 10% до 30% до сих пор варианты можно дешевле найти за счет даже более высокой ставки на вторичке, но уже не 6% на новостройке. Это сравнивают покупатели и видят, что вторичный рынок они тоже могут пощупать и что-то там купить. Приходят много человек посмотреть. Я думаю, это хорошо.
В этом вижу плюсы, потому что если человек даже просто знакомится с объектом — это все равно потенциальный покупатель и ему может понравиться квартира.
Я рада, если ко мне будут ходить, допустим, на объект не два человека, а четыре. Грамотный риэлтор выстраивает правила поведения в той же квартире. Прямо на старте останавливает, если в ботинках люди хотят пройти. Выдает хорошие непротекающие бахилы. Объясняет, каким образом мы себя ведем, если, допустим, маленькие дети есть в квартире. Если больше людей стало приходить на вторичный рынок — хорошо. У нас сейчас рынок действительно вторичной недвижимости. Пусть они сразу не возьмут — они все равно потенциальные покупатели, которые имеют право выбирать».
По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», средняя стоимость готовых квартир в старой Москве в сентябре прибавила чуть больше половины процента. Без учета элитного сегмента стоимость квадрата в среднем составляет 305 тыс. руб. И визиты квартирных туристов очень редко заканчиваются реальными сделками, отмечает директор по продажам «Метриум» Константин Шибецкий:
«Объекты, которые правильно оценены и хорошо упакованы в рекламе, находят своего покупателя в рабочие сроки — до месяца. А тактика покупателей, да, небыстро принимают решения.
Это касается не только вторичного рынка, но и первичного, потому что там почти все знают, что рынок перегрет и цены сильно завышены.
В связи с этим ждут, сравнивают предложения от застройщиков, надеются на акционные предложения, которые время от времени выбрасывают. И вокруг этого крутится более долгое время, чем раньше.
Время на подбор квартиры у каждого свое. Разные люди — разные запросы. На первичке — вопрос задач. Если покупатель ищет с целью припарковать деньги, он будет смотреть объекты в разных локациях. Как правило, выбор более длительный. Если клиент, который покупает квартиру для себя на высокой стадии готовности для проживания, то, как правило, все упирается в какую-то довольно узкую локацию, а там не такое большое количество вариантов. По времени покупатели ждут предложений и могут принимать решение больше месяца. Если есть четко сформированный запрос, то, как правило, двух-трех недель хватает, если это не связано с вытаскиванием денег из депозитов или же продажей собственной недвижимости».
По данным «Авито Недвижимость», за девять месяцев этого года спрос на вторичку вырос на 20%. При этом число ипотечных сделок в сегменте готового жилья увеличилось на 60%.