Мне только посмотреть

«Семьи с одним и двумя детьми теперь, понимая, что ставка вместо 6% превратилась в 10-12%, активно стали смотреть вторичный рынок, потому что на вторичном рынке можно субсидировать эту ставку у банка, договориться за определенную комиссию, как это банки называют. Квартиры на вторичке, соответственно, дешевле новостроек. От 10% до 30% до сих пор варианты можно дешевле найти за счет даже более высокой ставки на вторичке, но уже не 6% на новостройке. Это сравнивают покупатели и видят, что вторичный рынок они тоже могут пощупать и что-то там купить. Приходят много человек посмотреть. Я думаю, это хорошо.