Избирательный декаданс

Российские политтехнологи во вторник поделились наблюдениями о текущих региональных выборах и выявили в них некоторые недостатки. Так, политконсультант Евгений Минченко пожаловался на деградацию работы с образами кандидатов в губернаторы, причиной чему может быть низкий уровень конкуренции. А его коллега по цеху Андрей Максимов посетовал, что кандидаты неохотно участвуют в теледебатах и не используют предоставленное им на ТВ время, хотя нет пока лучшей технологии, чем «общение с избирателем лицом к лицу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На пресс-конференции в пресс-центре ТАСС 29 августа ведущие политтехнологи России обменялись мнениями о текущей региональной кампании и ее отличиях от прошлых электоральных циклов. И выводы оказались не в пользу выборов-2023.

Так, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Андрей Максимов отметил, что в этом году кандидаты неохотно используют инструмент дебатов, хотя «ничего лучше, чем общение лицом к лицу с избирателями, никто не придумал». «Как вы видите, даже в Москве у нас не все участвуют в дебатах, да и в других регионах тоже. Это не совсем правильно, с моей точки зрения»,— сказал господин Максимов. Кроме того, отказ от предоставленного на ТВ времени дает возможность использовать это время другим кандидатам, что не совсем честно, посетовал эксперт: «В результате один кандидат выступает полчаса, а остальные молчат или прячутся».

Отметим, что в упомянутых московских дебатах, которые стартовали 14 августа и продлятся до 7 сентября, уже второй день подряд из пяти зарегистрированных кандидатов в мэры участвует только один — вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Господин Максимов также коснулся темы развития искусственного интеллекта (ИИ) и его проникновения в политику, сообщив, что опасений у него этот процесс не вызывает. По его мнению, от ИИ можно получать, например, новостные заметки. «Но нормальный пропагандистский материал, который должен содержать в себе какую-то энергетику, искру божью, чистый, яркий, образный язык, ИИ пока не в состоянии написать»,— успокоил коллег Андрей Максимов. Кроме того, на предвыборные технологии в кампании-2023 накладывает отпечаток спецоперация на Украине, в связи с которой появились определенные законодательные ограничения, напомнил вице-президент РАПК.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко, в свою очередь, признался, что расстроен текущим уровнем работы с образами кандидатов в губернаторы. По его мнению, современные интернет-технологии и проверенные методы полевой работы позволяют добраться до любого избирателя с любым месседжем. «Но с воспроизводством этих месседжей и с качественным образом политика в этом году катастрофа,— сокрушался эксперт.— Я бы сказал, что даже идет какая-то деградация. Но, возможно, это связано с уровнем конкурентности кампаний: зачем напрягаться, если ты технический кандидат или статист».

Кампании, эталонные с этой точки зрения работы с образом кандидата, идут, по оценке господина Минченко, у Андрея Воробьева в Подмосковье и Глеба Никитина в Нижегородской области.

Среди врио глав регионов политконсультант выделил кампании Михаила Котюкова в Красноярском крае и Виталия Хоценко в Омской области. Худшая же кампания с точки зрения работы с образом кандидатов — в Новосибирской области, где к этому подходят очень формально, отметил глава РАСО. По его словам, сегодня поменялся запрос на образ кандидата: «Из "эпохи гнева", когда были антиистеблишментные настроения, мы перешли в "эпоху страха"». А нынешние выборы демонстрируют, что меняются средства коммуникации, деградирует качество работы с образами кандидатов, что, в свою очередь, может стать причиной неприятных сюрпризов, резюмировал Евгений Минченко.

Наконец, заметной новостью для сообщества политтехнологов, политических экспертов и журналистов стал переезд ежегодного марафона «Ночь выборов», где обсуждаются итоги голосования, с традиционной локации в арт-кластере «Красный октябрь» на креативную площадку на Цветном бульваре. Об этом во вторник сообщила политконсультант и глава оргкомитета марафона Алена Август. Сам формат «Ночи выборов», проводимой уже в восьмой раз, остается прежним, а темы круглых столов для политологов будут «весьма неожиданными, но в то же время близкими», пообещала она. Например, откроет мероприятие круглый стол, посвященный новому курсу для вузов «Основы российской государственности», а его модератором станет идеолог курса, руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин. Кроме того, госпожа Август анонсировала премию для набирающих обороты в политической жизни Telegram-каналов. По ее словам, предполагаются пять номинаций: «Политолог», «Анонимный политический», «СМИ», «Военкор», «Глава региона», а от оргкомитета предусмотрена и особая номинация — «Антипремия».

Елена Рожкова