Каллас допустила отмену безвиза ЕС с Грузией из-за отхода страны от демократии
Евросоюз (ЕС) готов отменить безвизовый режим для Грузии, поскольку страна отступила от «демократических принципов». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе.
«Шаги, предпринятые властями Грузии, идут не в том направлении. Мы направим правительству четкие сигналы о том, что мы не поддерживаем их политику»,— сказала госпожа Каллас (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, министры иностранных дел стран ЕС в январе обсудят дальнейшие действия в отношении Тбилиси.
Об угрозе аналогичных визовых ограничений для грузин указано в опубликованном накануне докладе Еврокомиссии о расширении ЕС. Из документа следует, что «грузинские власти не устранили обеспокоенность состоянием демократии и основных прав в стране».
В марте Еврокомиссия уже приостановила на год безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов. При этом гражданам страны с обычными биометрическими паспортами пока можно въезжать в Шенгенскую зону без оформления визы.
Статус кандидата на вхождение в ЕС Грузия получила в конце 2023 года. Руководство страны неоднократно заявляет о намерении присоединиться к сообществу и отвергает обвинения европейских чиновников в отступлении от принципов демократии.