FT: Еврокомиссия сочла коррупцию причиной отставания Украины на пути в ЕС

По оценкам Брюсселя, Кишинев движется к завершению переговоров о членстве в ЕС к началу 2028 года, однако Киеву потребуется еще год и «ускорение темпов реформ» для завершения процесса. ЕК высоко оценила усилия Украины «в условиях сложнейших обстоятельств, вызванных агрессивной войной России», однако в комиссии убеждены, что Киеву все еще необходимо «продемонстрировать значительный прогресс» в борьбе с коррупцией.