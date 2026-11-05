FT: Еврокомиссия сочла коррупцию причиной отставания Украины на пути в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) считает, что Украина отстает от Молдавии на пути к членству в Евросоюзе (ЕС) из-за «неэффективных усилий по искоренению коррупции». Об этом сказано в ежегодном докладе ЕК, на который ссылается Financial Times (FT).
По оценкам Брюсселя, Кишинев движется к завершению переговоров о членстве в ЕС к началу 2028 года, однако Киеву потребуется еще год и «ускорение темпов реформ» для завершения процесса. ЕК высоко оценила усилия Украины «в условиях сложнейших обстоятельств, вызванных агрессивной войной России», однако в комиссии убеждены, что Киеву все еще необходимо «продемонстрировать значительный прогресс» в борьбе с коррупцией.
В ЕК уверены, что планы Молдавии завершить переговоры о вступлении к началу 2028 года являются «амбициозными, но достижимыми». Что касается Черногории, то она может завершить переговоры о вступлении к концу этого года и подписать договор о вступлении в середине 2027-го, отмечается в докладе.